Жорин считает, что позиция Монголии столь же слаба, как и позиция Европы по отношению к России

Позиция Монголии очень слаба — командир "Азова" Жорин о невыполнении ордера на арест Путина
В возможность ареста президента РФ Владимира Путина во время визита в Монголию никто на самом деле не верил. Но от Улан-Батора по крайней мере все услышали честный ответ на эту тему без демагогии.
Такую оценку поездки российского диктатора дал в своем Telegram-канале заместитель командира 3 ОШБр, экскомандир "Азова" Максим Жорин.
Как Жорин оценивает невыполнение ордера Монголией
По его словам, у Монголии очень слабая позиция по отношению к России. Подобное отношение к РФ и у европейских странах. Но, по крайней мере, от Улан-Батора был честный ответ, ведь эта страна честно признала, что зависит от энергоресурсов России.
"Думаю, никто серьезно не верил в возможность ареста Путина в Монголии. Как и у большинства даже европейских стран — слишком слабую позицию они занимают по отношению к России". По крайней мере, мы услышали более честный ответ, без очередной демагогии об "эскалации конфликта", — написал он.
Читайте Новини.LIVE!