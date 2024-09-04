Жорин считает, что позиция Монголии столь же слаба, как и позиция Европы по отношению к России

Максим Жорин во время интервью. Фото: Скриншот

В возможность ареста президента РФ Владимира Путина во время визита в Монголию никто на самом деле не верил. Но от Улан-Батора по крайней мере все услышали честный ответ на эту тему без демагогии.

Такую оценку поездки российского диктатора дал в своем Telegram-канале заместитель командира 3 ОШБр, экскомандир "Азова" Максим Жорин.

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По его словам, у Монголии очень слабая позиция по отношению к России. Подобное отношение к РФ и у европейских странах. Но, по крайней мере, от Улан-Батора был честный ответ, ведь эта страна честно признала, что зависит от энергоресурсов России.

"Думаю, никто серьезно не верил в возможность ареста Путина в Монголии. Как и у большинства даже европейских стран — слишком слабую позицию они занимают по отношению к России". По крайней мере, мы услышали более честный ответ, без очередной демагогии об "эскалации конфликта", — написал он.