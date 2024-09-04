Жорін вважає, що позиція Монголії настільки ж слабка, як і позиція європи щодо Росії

Максим Жорін під час інтерв'ю. Фото: Скриншот

В можливість арешту президента РФ Володимира Путіна під час візиту до Монголії ніхто навсправжки не вірив. Але від Улан-Батору принаймні всі почули чесну відповідь на цю тему, без демагогії.

Таку оцінку поїздки російського диктатора дав у своєму Telegram-каналі заступник командира 3 ОШБр, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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За його словами, у Монголії дуже слабка позиція стосовно Росії. Подібне ставлення до РФ і в європейських країнах. Але принаймні від Улан-Батора була чесна відповідь, адже ця країна чесно визнала, що залежить від енергоресурсів Росії.

"Думаю, ніхто серйозно не вірив у можливість арешту Путіна в Монголії. Як і в більшості навіть європейських країн — занадто слабку позицію вони займають стосовно Росії". Принаймні ми почули більш чесну відповідь, без чергової демагогії про "ескалацію конфлікту"", — написав він.