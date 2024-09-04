Монголія визнала, що залежить від РФ, тому там не стали заарештовувати Путіна

Група протестувальників, що підтримала Україну та просила заарештувати Путіна. Фото: Reuters

Під час візиту Путіна до Улан-Батору його не стали заарештовувати попри підписання Монголією Римського статуту та зобов'язань перед Міжнародним кримінальним судом. Замість цього затримали мітингарів, які вийшли на підтримку України, а в уряді не стали приховувати, що критично залежать від енергоресурсів Росії.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

Чому Монголія не заарештувала Путіна

Поліція швиденько запакувала протестувальників, що намагались з великим українським прапором продемонструвати своє ставлення до візиту російського диктатора в Монголію. Влада всіма силами намагалась зробити все, щоб ніхто не зіпсував урочисту церемонію зустрічі російського гостя.

На всі звинувачення у невиконанні ордера Міжнародного кримінального суду в монгольському уряді не стали займатись демагогією, а відверто визнали, що країна на критичному рівні залежить від енергоресурсів РФ.

"Вибачте, у нас зв'язані руки. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів та понад 20% електроенергії від наших найближчих сусідів. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу", — сказав в інтерв'ю виданню Politico монгольський урядовець.

Експерти зазначають, що жодного покарання за невиконання ордера Монголія не понесе, окрім "занепокоєнь" та "стурбованості", адже не має відповідної норми. Санкції теж ніхто накладати не буде, бо, в принципі, цю ситуацію розуміють у Європі — Монголію з усіх сторін оточують Росія та Китай.