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В Монголии задержали не Путина, а протестующих – в правительстве признались, что зависят от РФ

4 сентября 2024 01:17
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Монголия признала, что зависит от РФ, поэтому там не стали арестовывать Путина
Группа протестующих поддержала Украину и просила арестовать Путина. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Во время визита Путина в Улан-Батор его не стали арестовывать, несмотря на подписание Монголией Римского устава и обязательств перед Международным уголовным судом. Вместо этого задержали вышедших в поддержку Украины митингующих, а в правительстве не стали скрывать, что критически зависят от энергоресурсов России.

Об этом сообщает Sky News.

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Полиция быстро упаковала протестующих, пытавшихся с большим украинским флагом продемонстрировать свое отношение к визиту российского диктатора в Монголию. Власти всеми силами пытались сделать все, чтобы никто не испортил торжественную церемонию встречи российского гостя.

По всем обвинениям в невыполнении ордера Международного уголовного суда в монгольском правительстве не стали заниматься демагогией, а откровенно признали, что страна на критическом уровне зависит от энергоресурсов РФ.

"Извините, у нас связаны руки. Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от наших ближайших соседей. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", — сказал в интервью изданию Politico монгольский чиновник.

Эксперты отмечают, что никакого наказания за неисполнение ордера Монголия не понесет, кроме "беспокойств" и "озабоченности", ведь нет соответствующей нормы. Санкции тоже никто накладывать не будет, потому что в принципе эту ситуацию понимают в Европе — Монголию со всех сторон окружают Россия и Китай.

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