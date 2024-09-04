США назвали имена лидеров ХАМАС, причастных к смертельным атакам на Израиль 7 октября

Израиль после обстрела, 7 октября 2023 года. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки назвали имена шести лидеров ХАМАС, причастных к смертельным атакам на Израиль 7 октября. Яхья Синвар и по меньшей мере пятеро других обвиняются Министерством юстиции США в планировании и организации смертоносных атак, в результате которых погибли 1200 человек.

Об этом сообщило издание The Guardian в среду, 4 сентября.

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США выдвинули обвинение ХАМАС

Соединенные Штаты выдвинули уголовных обвинений против высшего руководства ХАМАС в планировании, поддержке и осуществлении теракта 7 октября на юге Израиля.

Яхьи Синвара, лидера боевиков, и по меньшей мере пять других лиц обвиняют их в организации нападения, в результате которого погибло 1200 человек, в том числе более 40 американцев.

Это нападение спровоцировало израильское наступление на Газу, в результате которого погибло более 40 800 палестинцев и была разрушена значительная часть территории.

Содержание обвинения

Уголовное обвинение из семи пунктов включает обвинения в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, заговоре с целью убийства граждан США и заговоре с целью применения оружия массового уничтожения, что привело к гибели людей.

США также обвиняет Иран и ливанскую "Хезболлу" в предоставлении финансовой поддержки и оружия, включая ракеты, а также в военных поставках.

"Как указано в нашей жалобе, эти ответчики — вооруженные оружием, политической поддержкой и финансированием со стороны правительства Ирана, а также поддержкой со стороны Хезболлы — возглавили усилия ХАМАСа, направленные на уничтожение государства Израиль и убийства гражданских лиц в поддержку этой цели", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В документе названы шесть обвиняемых, трое из которых мертвы. Среди живых обвиняемых — Синвар, который, как полагают, скрывается в Газе, Халед Мешааль, который находится в Дохе и возглавляет диаспорный офис группировки, и Али Барака, высокопоставленный чиновник ХАМАС, находящийся в Ливане.

В генпрокуратуре США отметили, что обнародованные сегодня обвинения — это лишь часть усилий, направленных на каждый аспект деятельности ХАМАСа. И пообещали, что эти шаги не будут последними.