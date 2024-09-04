США назвали імена лідерів ХАМАС, причетних до смертельних атак на Ізраїль 7 жовтня

Ізраїль після обстрілу, 7 жовтня 2023 року. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки назвали імена шістьох лідерів ХАМАС, причетних до смертельних атак на Ізраїль 7 жовтня. Ях'я Сінвар та щонайменше п'ятеро інших звинувачуються Міністерством юстиції США у плануванні та організації смертоносних атак, в результаті яких загинули 1200 людей.

Про це повідомило видання The Guardian у середу, 4 вересня.

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США висунуло обвинувачення ХАМАС

Сполучені Штати висунули кримінальних звинувачень проти вищого керівництва ХАМАС у плануванні, підтримці та здійсненні теракту 7 жовтня на півдні Ізраїлю.

Ях'ї Сінвара, лідера бойовиків, та щонайменше п'ятьох інших осіб звинувачують їх в організації нападу, в результаті якого загинуло 1200 осіб, зокрема понад 40 американців.

Цей напад спровокував ізраїльський наступ на Газу, в результаті якого загинуло понад 40 800 палестинців і було зруйновано значну частину території.

Зміст обвинувачення

Кримінальне звинувачення з семи пунктів включає звинувачення у змові з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації, змові з метою вбивства громадян США і змові з метою застосування зброї масового знищення, що призвело до загибелі людей.

США також звинувачує Іран та ліванську "Хезболлу" у наданні фінансової підтримки та зброї, включаючи ракети, а також у військових поставках.

"Як зазначено в нашій скарзі, ці відповідачі — озброєні зброєю, політичною підтримкою і фінансуванням з боку уряду Ірану, а також підтримкою з боку Хезболли — очолили зусилля ХАМАСу, спрямовані на знищення держави Ізраїль і вбивства цивільних осіб на підтримку цієї мети", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

У документі названо шість обвинувачених, троє з яких мертві. Серед живих обвинувачених — Сінвар, який, як вважають, переховується в Газі, Халед Мешааль, який перебуває в Досі і очолює діаспорний офіс угруповання, і Алі Барака, високопоставлений чиновник ХАМАС, що перубуває в Лівані.

У генпрокуратурі США зазначили, що оприлюднені сьогодні звинувачення — це лише частина зусиль, спрямованих на кожен аспект діяльності ХАМАСу. Та пообіцяли, що ці кроки не будуть останніми.