У Британії головний рабин розкритикував призупинення ліцензій на експорт зброї Ізраїлю

Ефраїм Мірвіс. Фото: Reuters

Головний рабин Великої Британії розкритикував рішення про призупинення ліцензій на експорт зброї Ізраїлю. За словами Ефраїма Мірвіса, це посилить безпідставні заяви про те, що Ізраїль порушує міжнародне гуманітарне право.

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 3 вересня.

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Призупинення ліцензії про постачання зброї Ізраїлю

Головний рабин Великої Британії розкритикував рішення уряду призупинити дію деяких ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю лише через кілька днів після вбивства шести ізраїльських заручників у Газі.

"Не віриться, що британський уряд, близький стратегічний союзник Ізраїлю, оголосив про часткове призупинення ліцензій на постачання зброї", — заявив Ефраїм Мірвіс.

За його словами, цей крок посилить безпідставні заяви про те, що Ізраїль порушує міжнародне гуманітарне право.

"На жаль, ця заява заохотить наших спільних ворогів. Вона не допоможе звільнити решту 101 заручника і не сприятиме мирному майбутньому, якого ми бажаємо і за яке молимося, для всіх людей в регіоні і за його межами", — сказав головний рабин Британії.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі заявляв, що уряд призупинив дію 30 з 350 британських ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через ризик того, що обладнання може бути використане для вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.