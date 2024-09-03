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В Ізраїлі розлютилися через зупинку постачання зброї від Великої Британії

3 вересня 2024 09:58
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Ізраїлі жорстко розкритикували зупинку постачання зброї від Великої Британії
Ізраїльські танки готуються до проведення операції. Фото: Reuters/Ohad Zwigenberg
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Ізраїлі різко відреагували на рішення Великої Британії про призупинення надання зброї. Йдеться про передачу компонентів для військових літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Про це повідомляє The Telegraph у вівторок, 3 вересня.

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Реакція Ізраїлю на рішення Великої Британії 

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі заявив депутатам, що в ході двомісячного моніторингу там дійшли висновку, що існують ризики використання британської зброї для серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Через це Велика Британія призупинила дію 30 ліцензій на експорт зброї в Ізраїль.

У понеділок, ввечері, 2 вересня, високопоставлений ізраїльський чиновник сказав у коментарі для The Telegraph, що рішення Великої Британії було "нагородою для ХАМАС" і відбулося в той самий день, коли поховали шістьох заручників, страчених терористичною організацією на вихідних.

"Це відбувається в той час, коли ми ведемо війну на семи різних фронтах — війну, яку неспровоковано оголосила жорстока терористична організація. У той час, коли ми оплакуємо шістьох заручників, яких ХАМАС холоднокровно стратив у тунелях у Газі. У той час, коли ми боремося за повернення 101 заручника додому", — висловився міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Слова чиновника викликали негативну реакцію у Великій Британії, де депутати звинуватили уряд, що там прийняли рішення у відповідь на вимоги пропалестинських активістів. На таке рішення відреагували й у США — Вашингтон заявив, що для припинення експорту зброї нема підстав. 

Також міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац сказав, що в країні "розлючені" таким рішенням і порадили Великій Британії подумати про те, який сигнал вона надсилає світовій спільноті на тлі страти заручників.

Ексрадник з питань нацбезпеки Біньяміна Нетаньяху Яков Амідрор сказав: "Це ще один приклад невігластва, антисемітизму та гнилого морального ставлення. Це не про Ізраїль, а про Великобританію. Я б визначив кінець війни, коли ХАМАС більше не керуватиме Газою. Ми їх виб'ємо звідти".

Як у Великій Британії прийняли рішення зупинити експорт зброї

Оголошення Лондона відбулося через тиск на Ізраїль про дії військ країни у Газі. західні країни неодноразово закликала владу якнайшвидше укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників з полону ХАМАС.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що призупинять дію  приблизно 30 ліцензій з 350, як того вимагає Закон про експортний контроль. 

Відомо, що з 2008 року Великобританія експортувала до Ізраїлю зброї на суму понад 576 мільйонів фунтів стерлінгів, видавши 108 ліцензій на експорт зброї з 7 жовтня 2023 року по 31 травня цього року. У 2023 році експорт склав 18,2 мільйона фунтів стерлінгів, куди увійшли компоненти для підводних човнів, гелікоптерів, винищувачів F-15, F-16 і F-35, а також невійськове обладнання, таке як телекомунікаційне та обладнання для хімічного виробництва.

"Хоча Ізраїль імпортує близько 69 відсотків своєї зброї зі США і менше одного відсотка з Великої Британії, Гіора Ейланд, колишній голова Ради національної безпеки Ізраїлю, сказав The Telegraph, що ембарго на постачання зброї може мати "критичні наслідки" і довготривалі наслідки для ізраїльської армії на місяці або більше", — зазначили репортери Telegraph.

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