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В Израиле разозлились из-за остановки поставок оружия от Великобритании

3 сентября 2024 09:58
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Израиле жестко раскритиковали остановку поставок оружия от Великобритании
Израильские танки готовятся к проведению операции. Фото: Reuters/Ohad Zwigenberg
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Израиле резко отреагировали на решение Великобритании о приостановлении предоставления оружия. Речь идет о передаче компонентов для военных самолетов, вертолетов и беспилотников.

Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 3 сентября.

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Реакция Израиля на решение Великобритании

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил депутатам, что в ходе двухмесячного мониторинга там пришли к выводу, что существуют риски использования британского оружия для серьезных нарушений международного гуманитарного права. Поэтому Великобритания приостановила действие 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль.

В понедельник, вечером, 2 сентября, высокопоставленный израильский чиновник сказал в комментарии The Telegraph, что решение Великобритании было "наградой для ХАМАС" и состоялось в тот же день, когда похоронили шестерых заложников, казненных террористической организацией на выходных.

"Это происходит в то время, когда мы ведем войну на семи разных фронтах — войну, которую неспровоцированно объявила жестокая террористическая организация. В то время, когда мы оплакиваем шестерых заложников, которых ХАМАС хладнокровно казнил в тоннелях в Газе. В то время, когда мы боремся за возвращение 101 заложника домой", — высказался министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Слова чиновника вызвали негативную реакцию в Великобритании, где депутаты обвинили правительство в том, что там приняли решение в ответ на требования пропалестинских активистов. На такое решение отреагировали и в США — Вашингтон заявил, что для прекращения экспорта оружия нет оснований.

Также министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сказал, что в стране "взбешены" таким решением и посоветовали Великобритании подумать о том, какой сигнал она посылает мировому сообществу на фоне казни заложников.

Эксрадник по вопросам нацбезопасности Биньямина Нетаньяху Яков Амидрор сказал: "Это еще один пример невежества, антисемитизма и гнилого морального отношения. Это не об Израиле, а о Великобритании. Я бы определил конец войны, когда ХАМАС больше не будет управлять Газой. Мы их выбьем оттуда".

Как в Великобритании было принято решение остановить экспорт оружия

Объявление Лондона произошло из-за давления на Израиль о действиях войск страны в Газе. Западные страны неоднократно призывали власти как можно быстрее заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников из плена ХАМАС.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми заявил, что приостановят действие примерно 30 лицензий из 350, как того требует Закон об экспортном контроле.

Известно, что с 2008 года Великобритания экспортировала в Израиль оружие на сумму более 576 миллионов фунтов стерлингов , выдав 108 лицензий на экспорт оружия с 7 октября 2023 по 31 мая этого года. В 2023 году экспорт составил 18,2 миллиона фунтов стерлингов, куда вошли компоненты для подлодок, вертолетов, истребителей F-15, F-16 и F-35, а также невоенное оборудование, такое как телекоммуникационное и оборудование для химического производства.

"Хотя Израиль импортирует около 69 процентов своего оружия из США и менее одного процента из Великобритании, Гиора Эйланд, бывший председатель Совета национальной безопасности Израиля, сказал The Telegraph, что эмбарго на поставки оружия может иметь "критические последствия" и долговременные последствия для израильской армии на месяцы или более", — отметили репортеры Telegraph.

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09:40 Нарушение прав граждан в ТЦК — насколько возросло количество жалоб

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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