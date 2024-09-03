В Британии главный раввин раскритиковал приостановку лицензий на экспорт оружия Израилю

Эфраим Мирвис. Фото: Reuters

Главный раввин Великобритании раскритиковал решение о приостановлении лицензий на экспорт оружия Израилю. По словам Эфраима Мирвиса, это усугубит безосновательные заявления о том, что Израиль нарушает международное гуманитарное право.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 3 сентября.

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Главный раввин Великобритании раскритиковал решение правительства приостановить действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль только через несколько дней после убийства шести израильских заложников в Газе.

"Не верится, что британское правительство, близкий стратегический союзник Израиля, объявило о частичной приостановке лицензий на поставку оружия", — заявил Эфраим Мирвис.

По его словам, этот шаг усилит безосновательные заявления о том, что Израиль нарушает международное гуманитарное право.

"К сожалению, это заявление поощрит наших общих врагов. Оно не поможет освободить оставшегося 101 заложника и не будет способствовать мирному будущему, которое мы желаем и за которое молимся, для всех людей в регионе и за его пределами", — сказал главный раввин Британии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявлял, что правительство приостановило действие 30 из 350 британских лицензий на экспорт вооружений в Израиль из-за риска того, что оборудование может быть использовано для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права.