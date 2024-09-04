У США працюють над притягненням до відповідальності КНДР за допомогу Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин тисне руку президенту РФ Володимиру Путіну. Фото: росЗМІ

У Сполучених Штатах Америки думають над тим, яких заходів вжити проти Північної Кореї, яка підтримує російську агресію проти України. Йдеться про постачання зброї для потреб армії окупантів.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає Укрінформ.

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"Ми вже бачили вплив підтримки Північної Кореї у цій війні на ситуацію в Україні, коли справа доходить до передачі (Росії. — ред.) зброї, яка опиняється на полі бою... Ми продовжуватимемо вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні, а також притягнути Північну Корею до відповідальності за підтримку цієї війни", – сказав Міллер.

Також під час брифінгу зазначили, що Росія та Північна Корея посилили військове співробітництво. КНДР передає Росії артилерійські боєприпаси, ракети та інші види зброї, які використовуються проти України.

Своєю чергою КНДР отримує від Росії технічну допомогу, яка спрямована на розробку збройних програм.

Нагадаємо, розвідувальне управління Мігоборони США опублікувало звіт, де йшлося, що Північна Корея за понад два роки могла відправити Росії понад 13 тисяч транспортних контейнерів. За попередніми підрахунками, у вантажах могло бути понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.