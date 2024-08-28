Північна Корея могла таємно відправити 13 тисяч контейнерів зі зброєю в Росію

Лідер КНДР Кім Чен Ин та російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Північна Корея за понад два роки могла відправити Росії понад 13 тисяч транспортних контейнерів зі зброєю. За попередніми підрахунками у вантажах могло бути понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Про це повідомило у вівторок, 27 серпня, агентство Yonhap з посиланням на звіт розвідувального управління Міністерства оборони США.

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За інформацією у звіті, з середини 2022 року КНДР могла відправити Росії більш як 13 тисяч транспортних контейнерів, де могла міститися зброя. У контейнерах загалом могло бути доставлено в Росію понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів, а відвантажували їх через свій східний порт Наджин. Постачання почалися після лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ці поставки є ознакою того, що Північна Корея та Росія взяли на себе зобов’язання зміцнювати військові зв’язки між двома країнами. Щоб підготуватися до тривалої війни в Україні, Росія пішла на офіційне оформлення Північної Кореї як бази постачання зброї та боєприпасів", — повідомляє Yohap.

Чим КНДР та Росія вигідні один одному

В обмін на військову підтримку КНДР отримує технологічну допомогу від Росії: йдеться про компоненти для північнокорейських ракет та шпигунських супутникових програм.

Нагадаємо, що перша інформація про те, що Росія почала масштабні поставки північнокорейських боєприпасів, з'явилася у жовтні 2023 року. Держава-агресорка відкрила новий маршрут постачання. Виявилось, що перший вантаж із сотень контейнерів був завантажений на "Ангару" в Дунаї наприкінці серпня, перш ніж судно направилося до північнокорейського порту Раджин на східному узбережжі країни. Примітно, що судно також вимкнуло свій транспондер AIS, що приховало його рух між двома країнами.

Також в КНДР різко зросли обсяги роботи ВПК, де працює понад 500 тисяч осіб, які виконують військові замовлення Росії. Також Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР мали відправитися до Донецька з липня 2024 року.