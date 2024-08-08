У КНДР 300 заводов по производству оружия — в СМИ попала секретная информация

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает оборонные предприятия КНДР. Фото: dprktoday.com

У оборонной промышленности Северной Кореи есть новый крупный клиент — Россия. Поскольку Кремль нуждается в северокорейских боеприпасах для войны в Украине, то военно-промышленный комплекс КНДР работает на полную мощность.

Об этом говорится в материале Defense News.

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В Северной Корее имеется 300 заводов оборонной промышленности, на которых работает около 500 000 работников.

"Большинство этих заводов расположены в провинциях Северный и Южный Пхёнган, Северная и Южная провинции Хамген, провинции Чаган и провинция Канвон", — говорится в материале.

Ким Чен Ын во время визита на завод по производству боеприпасов. Фото: Reuters

По данным СМИ, оборонный сектор КНДР составляет от 30% до 60% общей экономики страны, или примерно 10 миллиардов долларов.

"Около 700 миллионов долларов уходит на ядерную разработку, около 600 миллионов — на разработку ракет", — говорит южнокорейский профессор Янгджун Ким.

Он отмечает, что недавно СМИ Северной Кореи открыто показали посещение Ким Чен Ыном заводов оборонной промышленности, хотя ранее о таких заводах публично не сообщали.

Только с 2022 года было опубликовано по меньшей мере восемь таких статей.

Северокорейский диктатор на предприятии. Фото: Rodong Sinmun

Сотрудничество России и КНДР

Недавнее взаимодействие диктатора Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным имеет стратегическую цель.

Во-первых, эти шаги должны стать ответом на сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.

Во-вторых, Северная Корея извлекла выгоду от поставок оружия России во время ее войны в Украине.

Несколько десятилетий назад, во время Корейской войны, Советский Союз поддержал создание Корейской народной армии, и Советская армия была образцом для подражания Северу.

Теперь Северная Корея поддерживает Россию, посылая боеприпасы и другое оружие. Партнерство предоставляет возможность рабочей силе Северной Кореи ездить в Россию, чтобы узнать о передовых оборонных технологиях.