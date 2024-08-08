У КНДР 300 заводов по производству оружия — в СМИ попала секретная информация

ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР
У оборонной промышленности Северной Кореи есть новый крупный клиент — Россия. Поскольку Кремль нуждается в северокорейских боеприпасах для войны в Украине, то военно-промышленный комплекс КНДР работает на полную мощность.
Об этом говорится в материале Defense News.
Что известно о ВПК Северной Кореи
В Северной Корее имеется 300 заводов оборонной промышленности, на которых работает около 500 000 работников.
"Большинство этих заводов расположены в провинциях Северный и Южный Пхёнган, Северная и Южная провинции Хамген, провинции Чаган и провинция Канвон", — говорится в материале.
По данным СМИ, оборонный сектор КНДР составляет от 30% до 60% общей экономики страны, или примерно 10 миллиардов долларов.
"Около 700 миллионов долларов уходит на ядерную разработку, около 600 миллионов — на разработку ракет", — говорит южнокорейский профессор Янгджун Ким.
Он отмечает, что недавно СМИ Северной Кореи открыто показали посещение Ким Чен Ыном заводов оборонной промышленности, хотя ранее о таких заводах публично не сообщали.
Только с 2022 года было опубликовано по меньшей мере восемь таких статей.
Сотрудничество России и КНДР
Недавнее взаимодействие диктатора Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным имеет стратегическую цель.
Во-первых, эти шаги должны стать ответом на сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией.
Во-вторых, Северная Корея извлекла выгоду от поставок оружия России во время ее войны в Украине.
Несколько десятилетий назад, во время Корейской войны, Советский Союз поддержал создание Корейской народной армии, и Советская армия была образцом для подражания Северу.
Теперь Северная Корея поддерживает Россию, посылая боеприпасы и другое оружие. Партнерство предоставляет возможность рабочей силе Северной Кореи ездить в Россию, чтобы узнать о передовых оборонных технологиях.
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