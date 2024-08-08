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ВПК працює на повну — ЗМІ розсекретили дані про оборонку КНДР

8 серпня 2024 11:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
КНДР має 300 заводів з виробництва зброї — у ЗМІ потрапила секретна інформація
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглядає оборонні підприємства КНДР. Фото: dprktoday.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Оборонна промисловість Північної Кореї має нового великого клієнта — Росію. Оскільки Кремль потребує північнокорейських боєприпасів для війни в Україні, то військово-промисловий комплекс КНДР працює на повну.

Про це йдеться у матеріалі Defense News.

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Зазначається, що у Північній Кореї є 300 заводів оборонної промисловості, на яких працює близько 500 000 працівників.

"Більшість цих заводів розташовані в провінціях Північний і Південний Пхьонган, Північна і Південна провінції Хамгьон, провінції Чаган і провінція Канвон", — йдеться у матеріалі.

ВПК Північної Кореї
Кім Чен Ин під час візиту на завод з виробництва боєприпасів. Фото: Reuters

За даними ЗМІ, оборонний сектор КНДР становить від 30% до 60% загальної економіки країни, або приблизно 10 мільярдів доларів.

"Близько 700 мільйонів доларів йде на ядерну розробку, близько 600 мільйонів – на розробку ракет", — каже південнокорейський професор Янгджун Кім.

Він наголошує, що нещодавно ЗМІ Північної Кореї відкрито показали відвідування Кім Чен Ином заводів оборонної промисловості, хоча раніше про такі заводи публічно не повідомляли.

Лише з 2022 року було опубліковано щонайменше вісім таких статей.

Кім Чен Ин
Північнокорейський диктатор на оборонному підприємстві. Фото: Rodong Sinmun

Співпраця Росії та КНДР

Нещодавня взаємодія диктатора Кім Чен Ина з російським президентом Володимиром Путіним має чітку стратегічну мету.

По-перше, ці кроки мають стати відповіддю на співпрацю у сфері безпеки між Сполученими Штатами, Південною Кореєю та Японією.

По-друге, Північна Корея отримала вигоду від постачання зброї Росії під час її війни в Україні.

Кілька десятиліть тому, під час Корейської війни, Радянський Союз підтримав створення Корейської народної армії , і Радянська армія була зразком для наслідування для Півночі.

Тепер Північна Корея підтримує Росію, надсилаючи боєприпаси та іншу зброю. Партнерство надає можливість робочій силі Північної Кореї їздити до Росії, щоб дізнатися про передові оборонні технології.

Північна Корея
Жителі КНДРдивляться програму новин про візит президента Росії Володимира Путіна в червні 2024 року. Фото: AFP

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