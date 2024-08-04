Повені в КНДР — Кім Чен Ин відхилив пропозицію допомоги від Путіна

Кім Чен Ин та прем'єр КНДР Кім Док Гун оглядають затоплену провінцію Пьонган. Фото: REUTERS/KCNA

Північну Корею накрили руйнівні повені, які пошкодили тисячі будинків, та спричинили невідому кількість жертв. Попри стихійну негоду, яку спричинив тайфун "Гаемі", диктатор країни Кім Чен Ин відмовився від пропозиції російського президента Володимира Путіна у наданні гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків повені.

Про це пише The Guardian з посиланням на корейську новинну агенцію KCNA.

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Як стало відомо, після рекордної зливи 27 липня, яка затопила сільськогосподарські угіддя у КНДР поблизу кордону з Китаєм, російський президент пообіцяв надати "будь-яку допомогу" з ліквідації наслідків негоди, проте Кім Чен Ин відмовився, але відповів, що звернеться по допомогу у випадку необхідності.

Затоплена провінція Пьонган у КНДР. Джерело: REUTERS/KCNA

Як додається, внаслідок масштабної повені під водою опинилися 4 000 будинків, ще 5 000 жителів лишилися заблокованими.

Готовність допомогти також висловив і уряд Південної Кореї після повідомлень у місцевих ЗМІ про те, що кількість загиблих і зниклих безвісти може досягти 1 500 осіб. Як заявив південнокорейський телеканал Chosun, під час рятувальної операції могли загинути рятувальники, коли у водах розбився рятувальний гелікоптер. За їхньою інформацією, приблизні людські втрати оцінюються у 1 500 загиблих, що згодом намагався спростувати Кім Чен Ин.

"Повідомлення про повені — це звичайна південнокорейська наклепницька кампанія з метою зганьбити нас та очорнити імідж Північної Кореї", — додав диктатор в коментарі KCNA.