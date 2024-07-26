Економіка КНДР відродилася завдяки торгівлі зброєю з Росією — Bloomberg

Путін та Кім Чен Ин. Фото: РосЗМІ

Економіка КНДР знову ожила, оскільки постачання зброї до Росії забезпечило підтримку режиму Кім Чен Ина. Про це свідчить зростання ВВП країни.

Про це 26 липня пише Bloomberg із посиланням на дані Центрального банку Південної Кореї.

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За оцінками банку, валовий внутрішній продукт КНДР у 2023 році зріс на 3,1% порівняно з попереднім роком, поклавши край трирічній смузі скорочень і показавши найбільше зростання з 2016 року.

Економічне зростання очолили важка та хімічна промисловість, збільшившись на 8,1% порівняно з минулим роком. Хоча у звіті і немає мови про те, чи займалися ці галузі будь-яким виробництвом зброї, однак у ньому відмічено зростання виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель та алюміній.

Bloomberg зазначив, що Центробанк Кореї щорічно публікує звіти про економіку КНДР на основі даних, які він збирає із різних установ. Цифри цього банку є одними з найкращих аналізів діяльності Північної Кореї.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в Альянсі немає сумнівів у тому, що Північна Корея надає військову допомогу Росії, щоб та продовжувала свою загарбницьку війну проти України. Країна-агресор у свою чергу допомагає КНДР у розробці певних різновидів зброї.

Також ми писали, що Рада безпеки ООН отримала підтвердження використання Росією ракет із Північної Кореї. Такі висновки було зроблено на основі досліджень уламків ракет, якими ворог атакував Україну.