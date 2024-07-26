Экономика КНДР возродилась благодаря торговле оружием с Россией — Bloomberg

Путин и Ким Чен Ын. Фото: РосСМИ

Экономика КНДР вновь ожила, поскольку поставки оружия в Россию обеспечили поддержку режиму Ким Чен Ына. Об этом свидетельствует рост ВВП.

Про это 26 июля пишет Bloomberg со ссылкой на данные Центрального банка Южной Кореи.

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По оценкам банка, валовый внутренний продукт КНДР в 2023 году вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, положив конец трехлетней полосе сокращений и показав самый большой рост с 2016 года.

Экономический рост возглавили тяжелая и химическая промышленность, увеличившись на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Хотя в отчете и не говорится, занимались ли эти отрасли каким-либо производством оружия, однако в нем отмечен рост производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий.

Bloomberg отметил, что Центробанк Кореи ежегодно публикует отчеты об экономике КНДР на основе данных, которые он собирает из различных учреждений. Цифры этого банка являются одними из лучших анализов деятельности Северной Кореи.

Напомним, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Альянсе нет сомнений в том, что Северная Корея предоставляет военную помощь России, чтобы та продолжала свою захватническую войну против Украины. Страна-агрессор в свою очередь, помогает КНДР в разработке определенных разновидностей оружия.

Также мы писали, что Совет безопасности ООН получил подтверждение использования Россией ракет из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе исследований обломков ракет, которыми враг атаковал Украину.