Росія б'є по Україні ракетами з КНДР — ООН отримала підтвердження

Пуск північнокорейської ракети KN-23. Ілюстративне фото: KCNA

Рада безпеки ООН отримала "беззаперечні" докази використання Росією по Україні ракет з Північної Кореї. Такі висновки були зроблені на основі фрагментарного дослідження уламків ракет, якими Кремль атакував нашу країну.

Про це інформує Associated Press у суботу, 29 червня.

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За словами виконавчого директора Conflict Armament Research Джони Леффа, це було зроблено після вивчення решток ракети, яка цьогоріч у січні атакувала Харків. Аналітикам вдалося вивчити двигун ракети, хвіст та майже 300 компонентів, вироблених 26 компаніями з восьми країн, встановивши, що це була KN-23 — оперативно-тактична балістична ракета, вироблена торік. Таким чином, Пхеньян та Москва порушили заборону ООН про експорт північнокорейської зброї.

"Ґрунтуючись на діаметрі, лопатевих приводах, що управляють тягою і траєкторією ракети, візерунком навколо запальника, наявності корейської писемності на деяких компонентах ракети, а також інших знаках і компонентах, ракета датується раннім періодом до 2023 року", — сказав експерт.

Лефф додав, що такі ієрогліфи має й артснаряд виробництва 1977 року, який був захоплений на лінії фронту і раніше не використовувався на війні в Україні.

Водночас за словами глави ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу, до цього група експертів розглядала звіт України про уламки ракет, які вона виявила після першого застосування ракет з КНДР по своїй території.

Заступник постпреда США в ООН Роберт Вуд наголосив, що звіт Леффа підтверджують звіти із відкритих джерел. Він також додав, що окрім десятків ракет, які Москва отримала від Пхеньяну, додатково було перенаправлено 11 тисяч контейнерів з боєприпасами.

Нагадаємо, раніше в Міноборони США вперше заявили, що Росія використовує північнокорейські ракети проти України, дослідивши отримані рештки зброї.

А також ми повідомляли, що на кількох ділянках кордону з Південною Кореєю КНДР будує щось схоже на стіну.