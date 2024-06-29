Россия бьет по Украине ракетами из КНДР — ООН получила подтверждение

Пуск северокорейской ракеты KN-23 Иллюстративное фото: KCNA

Совет безопасности ООН получил "безоговорочные" доказательства использования Россией по Украине ракетами из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе фрагментарного исследования обломков ракет, которыми Кремль атаковал нашу страну.

Об этом сообщает Associated Press в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Россия бьет по Украине ракетами из КНДР

По словам, исполнительного директора Conflict Armament Research, Джонни Леффа, это было сделано после изучения остатков ракеты, которая в январе этого года атаковала Харьков. Аналитикам удалось изучить двигатель ракеты, хвост и почти 300 компонентов, произведенных 26 компаниями из восьми стран, установив, что это была KN-23 — оперативно-тактическая баллистическая ракета, произведенная в прошлом году. Таким образом, Пхеньян и Москва нарушили запрет ООН об экспорте северокорейского оружия.

"Основываясь на диаметре, лопастных приводах, управляющих тягой и траекторией ракеты, узором вокруг детонатора, наличии корейской письменности на некоторых компонентах ракеты, а также других знаках и компонентах, ракета датируется ранним периодом до 2023 года", — сказал эксперт.

Лефф добавил, что такие же иероглифы есть и на артснаряде производства 1977 года, который был захвачен на линии фронта и ранее не использовался на войне в Украине.

В то же время, по словам главы ООН по разоружению Изуми Накамицу, до этого группа экспертов рассматривала отчет Украины об обломках ракет, которые она обнаружила после первого применения ракет по КНДР по своей территории.

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд подчеркнул, что отчет Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. Он также добавил, что кроме десятков ракет, полученных Москвой от Пхеньяна, дополнительно было перенаправлено 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Напомним, ранее в Минобороны США впервые заявили, что Россия использует северокорейские ракеты против Украины, исследовав полученные остатки оружия.

Также мы сообщали, что на нескольких участках границы с Южной Кореей КНДР строит нечто похожее на стену.