Російські загарбники використовують північнокорейські ракети проти України, — Пентагон

Ракетна установка у Північній Кореї. Фото ілюстративне: Reuters

В Пентагоні повідомили, що Росія використовує північнокорейські ракети у своїй війні проти України. Про це свідчать результати дослідження уламків ракет на місці ворожих "прильотів".

Про це повідомляє Міністерство оборони США із посиланням на експертизу уламків ракет, виявлених в Україні, повідомляє BILD.

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Російські військові використовують на війні проти України балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Розвідувальне управління Пентагону стверджує, що у січні на північному сході України, неподалік Харкова, вдалося виявити фрагменти північнокорейських балістичних ракет малої дальності.

Спеціалісти зіставили уламки із фотографіями таких самих ракет, які публікувалися в державних ЗМІ КНДР. Провівши ретельний аналіз, американські фахівці прийшли до висновку, що це ті самі боєприпаси.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея провела випробування балістичної ракети Hwasong-11D. Вона є зменшеною версією KN-23, яку країна передала Росії для ударів по Україні.

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти двох російських осіб та трьох російських компаній. Підсанкційні особи координували військову допомогу Росії від Північної Кореї.