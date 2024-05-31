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Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон

31 мая 2024 18:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Российские захватчики используют северокорейские ракеты против Украины, — Пентагон
Ракетная установка в Северной Корее. Фото иллюстративный: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Пентагоне сообщили, что Россия использует северокорейские ракеты в своей войне против Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования обломков ракет на месте вражеских "прилетов".

Об этом сообщает Министерство обороны США со ссылкой на экспертизу обломков ракет, обнаруженных в Украине, сообщает BILD.

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Северокорейские ракеты в Украине

Российские военные используют в войне против Украины баллистические ракеты северокорейского производства.

Разведывательное управление Пентагона утверждает, что в январе на северо-востоке Украины, недалеко от Харькова, удалось обнаружить фрагменты северокорейских баллистических ракет малой дальности.

Специалисты сопоставили обломки с фотографиями таких же ракет, которые публиковались в государственных СМИ КНДР. Проведя тщательный анализ, американские специалисты пришли к выводу, что это те же боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея провела испытание баллистической ракеты Hwasong-11D. Она — уменьшенная версия KN-23, которую страна передала России для ударов по Украине.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против двух российских лиц и трех российских компаний. Подсанкционные лица координировали военную помощь России от Северной Кореи.

Украина
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ракеты
война в Украине
оружие
война
КНДР

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