Північна Корея будує стіну на кордоні з Південною Кореєю — до чого готується КНДР

Кордон Північної та Південної Кореї. Фото ілюстративне: Republic of Korea Armed Forces

На кордоні з Південною Кореєю КНДР будує щось схоже на стіну. Будівництво відбувається на кількох ділянках кордону.

Про це у п'ятницю, 21 червня, повідомило видання BBC, посилаючись на відповідні супутникові знімки.

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Експерти BBC проаналізували зображення. На знімках видно, що територія 4-кілометровох буферної зони очищена. Але це не просто ділянка дороги, а демілітаризована зона, поділена між країнами, які технічно все ще перебувають у стані війни, оскільки ніколи не підписували мирний договір.



"На даний момент ми можемо лише припускати, що Північна Корея прагне посилити свою військову присутність і укріплення вздовж кордону", — вважає кореспондент NK News Шреяс Редді.

Фото: BBC

Військовий експерт Ук Янг каже, що раніше нічого подібного на кордоні не зводилось.

"Моя особиста оцінка полягає в тому, що це перший випадок, коли вони побудували бар’єр у сенсі відокремлення одне від одного", — заявив доктор Ук Янг.

КНДР може будувати укріплення як для військових, так і для невійськових цілей. Можливо, у КНДР хочуть встановити у буферній зоні вишки, щоб спостерігати за військовою діяльністю Південної Кореї та виявляти перебіжчиків, які намагаються перетнути кордон із Південною Кореєю.

Нагадаємо, 19 червня диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, КНДР підтримує Росію у війні проти України.

Раніше у США заявили, що занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї.