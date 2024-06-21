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Ким Чен Ын возводит стену у границы с Южной Кореей — спутниковые снимки BBC

21 июня 2024 05:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Северная Корея строит стену на границе с Южной Кореей – к чему готовится КНДР
Граница Северной и Южной Кореи. Фото иллюстративное: Republic of Korea Armed Forces
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На границе с Южной Кореей КНДР строит нечто вроде стены. Строительство проходит на нескольких участках границы.

Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило издание BBC, ссылаясь на соответствующие спутниковые снимки.

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Эксперты BBC проанализировали изображение. На снимках видно, что территория 7-километровой буферной зоны очищена. Но это не просто участок дороги, а демилитаризованная зона, разделенная между странами, которые технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку никогда не подписывали мирный договор.

"На данный момент мы можем лишь предполагать, что Северная Корея стремится усилить свое военное присутствие и укрепления вдоль границы", — считает корреспондент NK News Шреяс Редди.

Спутниковые снимки границы Северной и Южной Кореи
Фото: BBC

Военный эксперт Ук Янг говорит, что раньше ничего подобного на границе не наблюдалось.

"Моя личная оценка состоит в том, что это первый случай, когда они построили барьер в смысле отделения друг от друга", — заявил доктор Ук Янг.

КНДР может строить укрепления как для военных, так и для невоенных целей. Возможно, Ким намерн установить в буферной зоне вышки, чтобы наблюдать за военной деятельностью Южной Кореи и ловить перебежчиков, пытающихся пересечь границу с Южной Кореей.

Напомним, 19 июня диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, КНДР поддерживает Россию в войне против Украины.

Ранее в США заявили, что обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи.

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КНДР
Ким Чен Ын
Южная Корея

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