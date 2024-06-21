Северная Корея строит стену на границе с Южной Кореей – к чему готовится КНДР

Граница Северной и Южной Кореи. Фото иллюстративное: Republic of Korea Armed Forces

На границе с Южной Кореей КНДР строит нечто вроде стены. Строительство проходит на нескольких участках границы.

Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило издание BBC, ссылаясь на соответствующие спутниковые снимки.

Читайте также:

Северная Корея может готовиться к войне с соседним государством

Эксперты BBC проанализировали изображение. На снимках видно, что территория 7-километровой буферной зоны очищена. Но это не просто участок дороги, а демилитаризованная зона, разделенная между странами, которые технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку никогда не подписывали мирный договор.



"На данный момент мы можем лишь предполагать, что Северная Корея стремится усилить свое военное присутствие и укрепления вдоль границы", — считает корреспондент NK News Шреяс Редди.

Фото: BBC

Военный эксперт Ук Янг говорит, что раньше ничего подобного на границе не наблюдалось.

"Моя личная оценка состоит в том, что это первый случай, когда они построили барьер в смысле отделения друг от друга", — заявил доктор Ук Янг.

КНДР может строить укрепления как для военных, так и для невоенных целей. Возможно, Ким намерн установить в буферной зоне вышки, чтобы наблюдать за военной деятельностью Южной Кореи и ловить перебежчиков, пытающихся пересечь границу с Южной Кореей.

Напомним, 19 июня диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, КНДР поддерживает Россию в войне против Украины.

Ранее в США заявили, что обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи.