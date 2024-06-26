КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря

Пуск ракети у Північній Кореї. Архівне фото: KCNA/Reuters

У середу, 25 червня, Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Вона, ймовірно, пролетіла 250 кілометрів, а потім впала.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

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В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї припускають, що пуск ракети відбувся з району біля Пхеньяна. Військові вважають запуск невдалим. Найімовірніше, ракета впала у водах за межами виключної економічної зони Японії. Південнокорейська та американська розвідка вивчає інформацію, щоб з'ясувати більше деталей.

"У середу ракета пролетіла близько 250 км. Видається, що мало місце випробування надзвукової ракети, але воно завершилося невдачею", — повідомляє джерело серед військових.

У Bloomberg зауважують: КНДР провела пуск ракети через тиждень після укладення військового пакту з Росією.

Нагадаємо, поки Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією, у Південній Кореї міркують, як підтримати Україну. За попередніми даними, Сеул хоче надати ЗСУ системи ППО та артилерійські снаряди.

Раніше ми повідомляли, що на кордоні з Південною Кореєю КНДР будує щось схоже на стіну. Будівництво відбувається на кількох ділянках кордону.