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Северная Корея запустила баллистическую ракету, — СМИ

26 июня 2024 05:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Пуск ракеты в Северной Корее. Архивное фото: KCNA/Reuters
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В среду, 25 июня, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она, вероятно, пролетела 250 километров, а затем упала.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

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В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи предполагают, что пуск ракеты проходил в районе Пхеньяна. Военные считают запуск неудачным. Вероятнее всего, ракета упала в водах за пределами исключительной экономической зоны Японии. Южнокорейская и американская разведка изучают информацию, чтобы узнать больше деталей.

"В среду ракета пролетела около 250 км. Похоже, это было испытание сверхзвуковой ракеты, но оно завершилось неудачей", — сообщает источник среди военных.

В Bloomberg отмечают, что КНДР произвела пуск ракеты спустя неделю после заключения военного пакта с Россией.

Напомним, пока Северная Корея ужесточает военное сотрудничество с Россией, в Южной Корее думают, как поддержать Украину. По предварительным данным, Сеул хочет предоставить ВСУ системы ПВО и артиллерийские снаряды.

Ранее мы сообщали, что на границе с Южной Кореей КНДР строит нечто вроде стены. Строительство проходит на нескольких участках границы.

разведка
КНДР
Южная Корея
ракеты
Россия

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