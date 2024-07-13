Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Столтенберг прокомментировал возможную военную помощь России со стороны КНДР arrow

Столтенберг прокомментировал возможную военную помощь России со стороны КНДР

13 июля 2024 10:22
Дмитрий Галушка - Редактор
Столтенберг высказался по поводу военной помощи России со стороны КНДР
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

В НАТО не сомневаются, что Северная Корея оказывает военную помощь России для продолжения захватнической войны против Украины. В свою очередь, Российская Федерация помогает КНДР в разработке определенных разновидностей оружия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kyodo News.

Читайте также:

КНДР оказывает помощь России

"Нет сомнений, что эта азиатская страна оказывает значительную военную поддержку России", — заявил Столтенберг.

В Альянсе не исключают, что со своей стороны Москва оказывает Пхеньяну техническую помощь в развитии программ разработки оружия или снабжает определенными видами вооружения.

"Все страны-члены НАТО также озабочены возможной поддержкой Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение оружия от Пхеньяна", — отметил генсек.

Столтенберг также отметил, что на фоне поддержки Китаем, Северной Кореей и Ираном агрессивной войны России против Украины партнерство НАТО с Японией становится очень важным. Для преодоления все большего количества взаимосвязанных вызовов безопасности Европы и Азии Альянс планирует расширить совместные учения с Японией в различных сферах, включающих море и киберпространство.

Генсек повторил часто употребляемую премьер-министром Японии Фумио Кишидой фразу, что "происходящее в Украине сегодня завтра может произойти в Азии". При этом Столтенберг подчеркнул, что в интересах всех демократических стран не допустить победы Путина.

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Также Совет безопасности ООН получил "безоговорочные" доказательства использования Россией по Украине ракет из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе фрагментарного исследования обломков ракет, которыми Кремль атаковал нашу страну.

война НАТО КНДР военная помощь Йенс Столтенберг Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля