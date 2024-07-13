Столтенберг высказался по поводу военной помощи России со стороны КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

В НАТО не сомневаются, что Северная Корея оказывает военную помощь России для продолжения захватнической войны против Украины. В свою очередь, Российская Федерация помогает КНДР в разработке определенных разновидностей оружия.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kyodo News.

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КНДР оказывает помощь России

"Нет сомнений, что эта азиатская страна оказывает значительную военную поддержку России", — заявил Столтенберг.

В Альянсе не исключают, что со своей стороны Москва оказывает Пхеньяну техническую помощь в развитии программ разработки оружия или снабжает определенными видами вооружения.

"Все страны-члены НАТО также озабочены возможной поддержкой Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение оружия от Пхеньяна", — отметил генсек.

Столтенберг также отметил, что на фоне поддержки Китаем, Северной Кореей и Ираном агрессивной войны России против Украины партнерство НАТО с Японией становится очень важным. Для преодоления все большего количества взаимосвязанных вызовов безопасности Европы и Азии Альянс планирует расширить совместные учения с Японией в различных сферах, включающих море и киберпространство.

Генсек повторил часто употребляемую премьер-министром Японии Фумио Кишидой фразу, что "происходящее в Украине сегодня завтра может произойти в Азии". При этом Столтенберг подчеркнул, что в интересах всех демократических стран не допустить победы Путина.

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Также Совет безопасности ООН получил "безоговорочные" доказательства использования Россией по Украине ракет из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе фрагментарного исследования обломков ракет, которыми Кремль атаковал нашу страну.