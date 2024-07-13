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Столтенберг прокоментував можливу військову допомогу Росії з боку КНДР

13 липня 2024 10:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Столтенберг висловився щодо військової допомоги Росії з боку КНДР
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У НАТО не сумніваються, що Північна Корея надає військову допомогу Росії для продовження загарбницької війни проти України. В свою чергу Російська Федерація допомагає КНДР у розробці певних різновидів зброї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Kyodo News.

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"Немає сумнівів, що ця азійська країна надає значну військову підтримку Росії", — заявив Столтенберг.

В Альянсі не виключають, що зі свого боку Москва надає Пхеньяну технічну допомогу в розвитку програм розробки зброї або постачає певні види озброєння.

"Всі країни-члени НАТО також глибоко стурбовані можливою підтримкою Росією ракетної і ядерної програм Північної Кореї в обмін на отримання зброї від Пхеньяна", — зазначив генсек.

Столтенберг також наголосив, що на тлі підтримки Китаєм, Північною Кореєю та Іраном агресивної війни Росії проти України партнерство НАТО з Японією стає дуже важливим. Для подолання дедалі більшої кількості взаємопов’язаних безпекових викликів Європі та Азії Альянс планує розширити спільні навчання з Японією в різних сферах, які включають море та кіберпростір.

Генсек повторив часто вживану прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою фразу, що "те, що відбувається в Україні сьогодні, завтра може статися в Азії". При цьому Столтенберг підкреслив, що в інтересах усіх демократичних країн не допустити перемоги Путіна.

Нагадаємо, Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції. 

Також Рада безпеки ООН отримала "беззаперечні" докази використання Росією по Україні ракет з Північної Кореї. Такі висновки були зроблені на основі фрагментарного дослідження уламків ракет, якими Кремль атакував нашу країну.

війна НАТО КНДР військова допомога Єнс Столтенберг Росія

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