КНДР закликає до створення антизахідного альянсу в Азії — гучні заяви країни

Президент КНДР Кім Чен Ин. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Офіційне ЗМІ Північної Кореї зробило декілька гучних заяв. Там закликали до формування офіційного антизахідного альянсу по всій Азії.

Про це повідомляє Insider Paper у неділю, 30 червня.

Читайте також:

Офіційні заяви КНДР

У Північній Кореї заявили, що рішуче засуджують США, Японію та Південну Корею за неодноразове проведення військових демонстрацій, направлених на КНДР. Там попередили про фатальні наслідки, до яких це призведе.

"Міжнародна спільнота оцінює військові навчання за участі Японії, Південної Кореї та США як стратегічну спробу Штатів посилити військову напругу в регіоні, натиснути на Росію та оточити Китай", — йдеться в заяві.

Офіційне ЗМІ КНДР наголосило, що нинішня ситуація вимагає від "незалежних" держав нарощування сили для захисту своєї безпеки та зміцнення співпраці з Північною Кореєю і створення союзу, який зможе придушити втручання західних сил.

КНДР закликало до формування офіційного антизахідного альянсу по всій Азії.

"КНДР буде ретельно захищати суверенітет, інтереси держави та мир у регіоні за допомогою наступальних дій", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції.

Також Рада безпеки ООН отримала "беззаперечні" докази використання Росією по Україні ракет з Північної Кореї. Такі висновки були зроблені на основі фрагментарного дослідження уламків ракет, якими Кремль атакував нашу країну.