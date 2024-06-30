КНДР призывает к созданию антизападного альянса в Азии — громкие заявления страны

Президент КНДР Ким Чен Ын. Фото: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Официальное СМИ Северной Кореи сделало несколько громких заявлений. Там призвали к формированию официального антизападного альянса по всей Азии.

Об этом сообщает Insider Paper в воскресенье, 30 июня.

Читайте также:

Официальные заявления КНДР

В Северной Корее заявили, что решительно осуждают США, Японию и Южную Корею за неоднократное проведение военных демонстраций, направленных на КНДР. Там предупредили о фатальных последствиях, к которым это приведет.

"Международное сообщество оценивает военные учения с участием Японии, Южной Кореи и США как стратегическую попытку Штатов усилить военное напряжение в регионе, надавить на Россию и окружить Китай", — говорится в заявлении.

Официальное СМИ КНДР подчеркнуло, что нынешняя ситуация требует от "независимых" государств наращивания силы для защиты своей безопасности и укрепления сотрудничества с Северной Кореей и создания союза, который сможет подавить вмешательство западных сил.

КНДР призвала к формированию официального антизападного альянса по всей Азии.

"КНДР будет тщательно защищать суверенитет, интересы государства и мир в регионе с помощью наступательных действий", — говорится в заявлении.

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Также Совет безопасности ООН получил "безоговорочные" доказательства использования Россией по Украине ракет из Северной Кореи. Такие выводы были сделаны на основе фрагментарного исследования обломков ракет, которыми Кремль атаковал нашу страну.