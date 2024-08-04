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Ким Чен Ын отказался от помощи Путина в ликвидации последствий наводнения в Северной Корее

4 августа 2024 12:14
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Наводнения в КНДР - Ким Чен Ын отклонил предложение помощи от Путина
Ким Чен Ын и премьер КНДР Ким Док Хун осматривают затопленную провинцию Пьонган. Фото: REUTERS/KCNA
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Северную Корею накрыли разрушительные наводнения, повредившие тысячи домов, и повлекли за собой неизвестное количество жертв. Несмотря на стихийную непогоду, вызванную тайфуном "Гаеми", диктатор страны Ким Чен Ын отказался от предложения российского президента Владимира Путина в оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий наводнения.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на корейское новостное агентство KCNA.

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Как стало известно, после рекордного ливня 27 июля, затопившего сельскохозяйственные угодья в КНДР близ границы с Китаем, российский президент пообещал оказать "любую помощь" по ликвидации последствий непогоды, однако Ким Чен Ын отказался, но ответил, что обратится за помощью в случае необходимости.

наводнение в кндр
Затопленная провинция Пьонган в КНДР. Источник: REUTERS/KCNA

Как добавляется, в результате масштабного наводнения под водой оказались 4 000 домов, еще 5 000 жителей остались заблокированными.

Готовность помочь также выразило и правительство Южной Кореи после сообщений в местных СМИ о том, что число погибших и пропавших без вести может достигнуть 1 500 человек. Как заявил южнокорейский телеканал Chosun, во время спасательной операции могли погибнуть спасатели, когда в водах разбился спасательный вертолет. По их информации, приблизительные человеческие потери оцениваются в 1 500 погибших, что пытался опровергнуть Ким Чен Ын.

"Сообщения о наводнениях — это обычная южнокорейская клеветническая кампания с целью опозорить нас и очернить имидж Северной Кореи", — добавил диктатор в комментарии KCNA.

северная корея наводнение
Затопленные дома в провинции Пьонган. Источник: REUTERS/KCNA

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