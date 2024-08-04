Наводнения в КНДР - Ким Чен Ын отклонил предложение помощи от Путина

Ким Чен Ын отказался от помощи Путина в ликвидации последствий наводнения в Северной Корее
Северную Корею накрыли разрушительные наводнения, повредившие тысячи домов, и повлекли за собой неизвестное количество жертв. Несмотря на стихийную непогоду, вызванную тайфуном "Гаеми", диктатор страны Ким Чен Ын отказался от предложения российского президента Владимира Путина в оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий наводнения.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на корейское новостное агентство KCNA.
Ким Чен Ын не захотел принимать помощь Путина
Как стало известно, после рекордного ливня 27 июля, затопившего сельскохозяйственные угодья в КНДР близ границы с Китаем, российский президент пообещал оказать "любую помощь" по ликвидации последствий непогоды, однако Ким Чен Ын отказался, но ответил, что обратится за помощью в случае необходимости.
Как добавляется, в результате масштабного наводнения под водой оказались 4 000 домов, еще 5 000 жителей остались заблокированными.
Готовность помочь также выразило и правительство Южной Кореи после сообщений в местных СМИ о том, что число погибших и пропавших без вести может достигнуть 1 500 человек. Как заявил южнокорейский телеканал Chosun, во время спасательной операции могли погибнуть спасатели, когда в водах разбился спасательный вертолет. По их информации, приблизительные человеческие потери оцениваются в 1 500 погибших, что пытался опровергнуть Ким Чен Ын.
"Сообщения о наводнениях — это обычная южнокорейская клеветническая кампания с целью опозорить нас и очернить имидж Северной Кореи", — добавил диктатор в комментарии KCNA.
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