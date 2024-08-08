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Україна закликала Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президента

8 серпня 2024 10:51
Катерина Османська - Редактор
Путін — Мексику закликали заарештувати президента РФ, якщо він приїде на інавгурацію
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Україна просить уряд Мексики заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію нового президента 1 жовтня. Українська сторона нагадала, що очільник Кремля — військовий злочинець, який причетний до викрадення українських дітей.

Про це йдеться у листі посольства України в Мексиці, опублікованому на Facebook-сторінці. 

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У посольстві розповіли, що уряд Мексики запрошує представників усіх країн, з якими проводить дипломатичні відносини, на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Відомство подякувало за запрошення українського президента Володимира Зеленського і водночас нагадало про наявність ордера МКС на арешт Путіна.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика... Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі", — йдеться в листі.

Україна закликає заарештувати Путіна
Лист посольства України в Мексиці. Фото: facebook/EmbajadaUcraniaMexico

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