Путін — Мексику закликали заарештувати президента РФ, якщо він приїде на інавгурацію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Україна просить уряд Мексики заарештувати російського правителя Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію нового президента 1 жовтня. Українська сторона нагадала, що очільник Кремля — військовий злочинець, який причетний до викрадення українських дітей.

Про це йдеться у листі посольства України в Мексиці, опублікованому на Facebook-сторінці.

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У посольстві розповіли, що уряд Мексики запрошує представників усіх країн, з якими проводить дипломатичні відносини, на інавгурацію нового президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Відомство подякувало за запрошення українського президента Володимира Зеленського і водночас нагадало про наявність ордера МКС на арешт Путіна.

"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика... Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі", — йдеться в листі.