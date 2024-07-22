Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Тисячі мігрантів з Мексики вирушили пішки до США — яка причина arrow

Тисячі мігрантів з Мексики вирушили пішки до США — яка причина

22 липня 2024 15:24
Валерія Барановська - редактор
Мігранти з Мексики пішки вирішили до США
Тисячі мігрантів, які намагаються пішки потрапити до США з Мексики. Фото: АР
Валерія Барановська - редактор

Близько трьох тисяч мігрантів з Мексики вирушили пішки до США. Вони бояться, що після виборів що після президентських виборів ймовірний переможець Дональд Трамп закриє кордон для шукачів притулку. 

Про це повідомило видання Associated Press у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Мігранти з Мексики намагаються пішки дістатися США

Близько трьох тисяч мігрантів пішки вирушили з південного кордону Мексики в напрямку США.  Деякі із них заявляли, що хочуть дістатися кордону Америки до виборів президента, які відбудуться у листопаді, оскільки бояться, що в разі перемоги Трампа він закриє кордон для шукачів притулку.

"Ми ризикуємо, що дозволи на перетин кордону можуть бути заблоковані", — сказав мігрант із Сальвадору.

Група мігрантів в неділю пішки вирушила з південного мексиканського міста Сьюдад-Ідальго, що на кордоні між Мексикою та Гватемалою. Деякі переселенці кажуть, що "чекали тижнями" на дозвіл поїхати в міста, розташовані далі на півночі.

Зазначається, що протягом останніх років мігранти, які намагаються пройти через Мексику, організовують великі групи, щоб зменшити ризик нападу банд або зупинки мексиканськими імміграційними службами під час подорожі. Проте вже на півдні Мексики людей меншає у зв'язку із втомою.

Відомо, що нещодавно Мексика ускладнила мігрантам доступ до кордону США на автобусах і потягах. 

Кубинський мігрант перетнув Гватемалу і потрапив в Мексику 45 днів тому, 55-річний чоловік чекав у Сьюдад-Ідальго, аби приєднатися до нової групи мігрантів.

"Ми не правопорушники. Ми працьовиті люди, які покинули нашу країну, щоб досягти успіху в житті, тому що на нашій батьківщині ми страждаємо від багатьох потреб", — розкритикував заяви Трампа щодо мігрантів кубинський переселенець.

Нагадаємо, в Туреччині почалися масові заворушення проти сирійських біженців по всій країні. Їх спричинив інцидент із затриманням сирійця, якого звинуватили у зґвалтуванні шестирічної дівчинки.

Раніше ми писали, що у 2023 році до Німеччини переїхало вдвічі менше іноземців. Це сталося через різке зниження українців, які прибули до країни. 

США Дональд Трамп Мексика біженці мігранти переселенці Америка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди