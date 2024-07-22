Мігранти з Мексики пішки вирішили до США

Тисячі мігрантів, які намагаються пішки потрапити до США з Мексики. Фото: АР

Близько трьох тисяч мігрантів з Мексики вирушили пішки до США. Вони бояться, що після виборів що після президентських виборів ймовірний переможець Дональд Трамп закриє кордон для шукачів притулку.

Про це повідомило видання Associated Press у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Мігранти з Мексики намагаються пішки дістатися США

Близько трьох тисяч мігрантів пішки вирушили з південного кордону Мексики в напрямку США. Деякі із них заявляли, що хочуть дістатися кордону Америки до виборів президента, які відбудуться у листопаді, оскільки бояться, що в разі перемоги Трампа він закриє кордон для шукачів притулку.

"Ми ризикуємо, що дозволи на перетин кордону можуть бути заблоковані", — сказав мігрант із Сальвадору.

Група мігрантів в неділю пішки вирушила з південного мексиканського міста Сьюдад-Ідальго, що на кордоні між Мексикою та Гватемалою. Деякі переселенці кажуть, що "чекали тижнями" на дозвіл поїхати в міста, розташовані далі на півночі.

Зазначається, що протягом останніх років мігранти, які намагаються пройти через Мексику, організовують великі групи, щоб зменшити ризик нападу банд або зупинки мексиканськими імміграційними службами під час подорожі. Проте вже на півдні Мексики людей меншає у зв'язку із втомою.

Відомо, що нещодавно Мексика ускладнила мігрантам доступ до кордону США на автобусах і потягах.

Кубинський мігрант перетнув Гватемалу і потрапив в Мексику 45 днів тому, 55-річний чоловік чекав у Сьюдад-Ідальго, аби приєднатися до нової групи мігрантів.

"Ми не правопорушники. Ми працьовиті люди, які покинули нашу країну, щоб досягти успіху в житті, тому що на нашій батьківщині ми страждаємо від багатьох потреб", — розкритикував заяви Трампа щодо мігрантів кубинський переселенець.

Нагадаємо, в Туреччині почалися масові заворушення проти сирійських біженців по всій країні. Їх спричинив інцидент із затриманням сирійця, якого звинуватили у зґвалтуванні шестирічної дівчинки.

Раніше ми писали, що у 2023 році до Німеччини переїхало вдвічі менше іноземців. Це сталося через різке зниження українців, які прибули до країни.