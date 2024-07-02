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В Туреччині розгорілися жорстокі масові протести проти сирійських мігрантів

2 липня 2024 18:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мітинги в Туреччині — місцеві жителі напали на сирійських біженців
Мітинги в Туреччині. Фото: STR
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Туреччині почалися масові заворушення проти сирійських біженців по всій країні. Їх спричинив інцидент із затриманням сирійця, якого звинуватили у зґвалтуванні шестирічної дівчинки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Турки атакують магазини та будинки сирійців, викидаючи їхні речі та підпалюючи квартири. Сирійські біженці, що перебувають у прикордонних містах, відповіли акціями протесту, які включають спалювання турецьких прапорів і напади на машини з представниками турецьких силових структур.

У Кайсері тимчасово заблокували доступ до інтернету та соціальних мереж, щоб запобігти розповсюдженню відео нападів на мігрантів. За актуальними даними, внаслідок цих випадків насильства загинуло семеро сирійців, а понад 400 учасників мітингів було затримано.

Протестувальники закликали сирійців "покинути країну" і голосно вимагали відставки президента Туреччини Реджепа Ердогана. За їхнім переконанням, саме політика Ердогана спричинила значний приріст числа сирійських мігрантів у країні.

Турецька опозиція висунула звинувачення проти президента у провалі міграційної політики, стверджуючи, що Ердоган "вигодовував джихадистів для повалення Асада", що призвело до неконтрольованого зростання кількості сирійських біженців у Туреччині та спричинило нинішню кризу. Президент Ердоган, своєю чергою, звинуватив опозицію у протестах, охарактеризувавши їх як акти вандалізму.

Варто відзначити, що мітинги розпочалися після його оголошення про можливе відновлення відносин з Башаром Асадом, главою Сирії. 

Нагадаємо, 1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.

Раніше експерт заявив, що турецький безпілотник Bayraktar втратив ефективність на фронті в Україні. Наразі дрон неможливо використовувати настільки ж ефективно, як це було раніше.

Туреччина мітинг Сирія біженці Реджеп Ердоган

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