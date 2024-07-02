Мітинги в Туреччині — місцеві жителі напали на сирійських біженців

В Туреччині розгорілися жорстокі масові протести проти сирійських мігрантів
В Туреччині почалися масові заворушення проти сирійських біженців по всій країні. Їх спричинив інцидент із затриманням сирійця, якого звинуватили у зґвалтуванні шестирічної дівчинки.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Мітинги в Туреччині
Турки атакують магазини та будинки сирійців, викидаючи їхні речі та підпалюючи квартири. Сирійські біженці, що перебувають у прикордонних містах, відповіли акціями протесту, які включають спалювання турецьких прапорів і напади на машини з представниками турецьких силових структур.
У Кайсері тимчасово заблокували доступ до інтернету та соціальних мереж, щоб запобігти розповсюдженню відео нападів на мігрантів. За актуальними даними, внаслідок цих випадків насильства загинуло семеро сирійців, а понад 400 учасників мітингів було затримано.
Протестувальники закликали сирійців "покинути країну" і голосно вимагали відставки президента Туреччини Реджепа Ердогана. За їхнім переконанням, саме політика Ердогана спричинила значний приріст числа сирійських мігрантів у країні.
Турецька опозиція висунула звинувачення проти президента у провалі міграційної політики, стверджуючи, що Ердоган "вигодовував джихадистів для повалення Асада", що призвело до неконтрольованого зростання кількості сирійських біженців у Туреччині та спричинило нинішню кризу. Президент Ердоган, своєю чергою, звинуватив опозицію у протестах, охарактеризувавши їх як акти вандалізму.
📍 Kayseri pic.twitter.com/PK45VD2abT— Halid Abdo (@HalidAbdo) July 1, 2024
Варто відзначити, що мітинги розпочалися після його оголошення про можливе відновлення відносин з Башаром Асадом, главою Сирії.
Нагадаємо, 1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.
Раніше експерт заявив, що турецький безпілотник Bayraktar втратив ефективність на фронті в Україні. Наразі дрон неможливо використовувати настільки ж ефективно, як це було раніше.
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