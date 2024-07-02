Митинги в Турции – местные жители напали на сирийских беженцев

Митинги в Турции. Фото: STR

В Турции начались массовые беспорядки против сирийских беженцев по всей стране. Их вызвал инцидент с задержанием сирийца, обвиненного в изнасиловании шестилетней девочки.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Митинги в Турции

Турки атакуют магазины и дома сирийцев, выбрасывая их вещи и поджигая квартиры. Находящиеся в приграничных городах сирийские беженцы ответили акциями протеста, включающими сжигание турецких флагов и нападения на машины с представителями турецких силовых структур.

В Кайсери временно заблокировали доступ в интернет и социальные сети, чтобы предотвратить распространение видео нападений на мигрантов. По актуальным данным, в результате этих случаев насилия погибли семь сирийцев, а более 400 митингующих были задержаны.

Протестующие призвали сирийцев покинуть страну и громко требовали отставки президента Турции Реджепа Эрдогана. По их убеждению, именно политика Эрдогана повлекла за собой значительный прирост числа сирийских мигрантов в стране.

Турецкая оппозиция выдвинула обвинения против президента в провале миграционной политики, утверждая, что Эрдоган "выкармливал джихадистов для свержения Асада", что привело к неконтролируемому росту числа сирийских беженцев в Турции и повлекло за собой нынешний кризис. Президент Эрдоган в свою очередь обвинил оппозицию в протестах, охарактеризовав их как акты вандализма.

Следует отметить, что митинги начались после его объявления о возможном возобновлении отношений с Башаром Асадом, главой Сирии.

Напомним, 1 июля в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

Ранее эксперт заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar утратил эффективность на фронте в Украине. Пока дрон невозможно использовать столь же эффективно, как это было раньше.