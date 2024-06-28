Яка демографічна ситуація в Німеччині — Destatis

Українські біженці на вокзалі в Берліні. Фото: Jens Krick/Flashpic, dpa/picture alliance

У 2023 році до Німеччини переїхало вдвічі менше іноземців. Це сталося через різке зниження українців, які прибули до країни. Хоча це свідчить про відносну нормалізацію міграційної ситуації в ФРН, кількість іммігрантів залишилася на високому рівні — жителі європейських і азійських держав.

Інформацію оприлюднили у Destatis у четвер, 27 червня.

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Кількість біженців з України знизилася на 75%

Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis) повідомило, що до країни у 2023 році прибуло 1 933 000 осіб, а виїхало 1 270 000. Чистий приплив мігрантів склав 663 000, що на 55% менше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано рекордні 1,462 млн. осіб.

Основна причина зниження нетто-міграції – скорочення притоку людей з України. У 2022 році до Німеччини приїхало 1 098 000 українців, а у 2023 році їх кількість знизилася на 75% до 276 000 осіб. Загалом за два роки війни Німеччина прийняла майже 1,4 млн. українців. Ця цифра не враховує тих, хто відтоді повернувся на батьківщину чи переїхав до іншої країни.

Через скорочення кількості українських мігрантів знизився і загальний приплив мігрантів з європейських країн. Проте уродженці Європи залишилися найбільшою групою іммігрантів до Німеччини, минулого року вони становили 330 000 осіб і тим самим половину всієї нетто-міграції.

Найбільш помітно скоротилася кількість жителів Румунії та Болгарії, які переїхали до ФРН.

Більше біженців з Туреччини та Сирії

У 2023 році до Німеччини з Туреччини прибуло 126 000 осіб, що на 56% більше, ніж у 2022 році (81 000). У повідомленні Destatis вказується, що це зростання частково пов'язане з міграцією біженців.

Громадяни Туреччини стали другою за розміром групою претендентів на притулок у Німеччині. Багато з них є політичними емігрантами, через посилення внутрішньої політики при президентові Ердогані.

Найбільше претендентів на притулок у 2023 році становили сирійці — 102 000 осіб, що на 49% більше, ніж у попередньому році. Приплив громадян Афганістану зменшився на 12% до 49 000 осіб.

Загалом нетто-міграція з країн Азії становила 287 000 осіб, отже цей континент посів друге місце за кількістю мігрантів до ФРН. На третьому місці йде Африка.

Відтік громадян ФРН сповільнився

У 2023 році відтік мешканців з Німеччини залишився стабільним. Кількість іноземців, які залишили країну, зросла на 5%, тоді, як кількість німецьких громадян, що виїхали, зменшилася на понад 10% (з 83 000 до 74 000). Destatis зазначає, що нетто-відтік громадян ФРН фіксується з 2005 року.

Основні країни, куди переїжджають німці, — це Швейцарія (21 000), Австрія (13 000) та США (9 000).

У Німеччині менше мешканців, ніж досі вважалося

Нова статистика Destatis з'явилася на тлі суперечливих оцінок демографічної ситуації в Німеччині. У червні німецький інститут містобудування BBSR прогнозував, що до 2045 року населення Німеччини зросте на 1% і сягне 85,5 млн осіб.

Однак 25 червня результати перепису населення 2022 року показали, що населення Німеччини хоч і виросло на 2,5 млн осіб з 2011 року, але менше, ніж очікувалося — насправді жителів у країні на 1,4 млн осіб менше. Це сталося через неповне охоплення від'їздів іноземців, які часто не знімалися з обліку.

Після публікації цих даних BBSR заявив, що перевіряє свій прогноз.

Нагадаємо, в Україні під час повномасштабної війни внаслідок демографічних процесів кількість працездатного населення суттєво скоротилася. Показник станом на 2024 рік порівняно з довоєнним 2021 роком знизився на 40%.

Також ми писали, що у Польщі — дефіцит працівників на сезонних роботах. Українці, які, наприклад, традиційно збирали полуницю на польських полях, шукають вакансії в інших країнах ЄС.