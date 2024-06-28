Какая демографическая ситуация в Германии — Destatis

Украинские беженцы на станции в Берлине. Фото: Jens Krick/Flashpic, dpa/picture alliance

В 2023 году в Германию переехало вдвое меньше иностранцев. Это произошло из-за резкого снижения прибывших в страну украинцев. Хотя это свидетельствует об относительной нормализации миграционной ситуации в ФРГ, количество иммигрантов осталось на высоком уровне – жители европейских и азиатских государств.

Информацию обнародовали в Destatis в четверг, 27 июня.

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Число беженцев из Украины снизилось на 75%

Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) сообщило, что в страну в 2023 году прибыло 1 933 000 человек, а уехало 1 270 000. Чистый приток мигрантов составил 663 000, что на 55% меньше, чем в 2022 году. млн. человек.

Основная причина снижения нетто-миграции – сокращение притока людей из Украины. В 2022 году в Германию приехало 1 098 000 украинцев, а в 2023 году их количество снизилось на 75% до 276 000 человек. В общей сложности за два года войны Германия приняла почти 1,4 млн. украинцев. Эта цифра не учитывает тех, кто с тех пор вернулся на родину или переехал в другую страну.

Из-за сокращения числа украинских мигрантов снизился и общий приток мигрантов из европейских стран. Однако уроженцы Европы остались самой большой группой иммигрантов в Германию, в прошлом году они составляли 330 000 человек и, тем самым, половину всей нетто-миграции.

Наиболее заметно сократилось количество переехавших в ФРГ жителей Румынии и Болгарии.

Больше беженцев из Турции и Сирии

В 2023 году в Германию из Турции прибыло 126 000 человек, что на 56% больше, чем в 2022 году (81 000). В сообщении Destatis указывается, что этот рост отчасти связан с миграцией беженцев.

Граждане Турции стали второй по размеру группой претендентов в Германию. Многие из них являются политическими эмигрантами из-за усиления внутренней политики при президенте Эрдогане.

Больше претендентов на убежище в 2023 году составили сирийцы — 102 000 человек, что на 49% больше, чем в предыдущем году. Приток граждан Афганистана снизился на 12% до 49 000 человек.

В целом нетто-миграция из стран Азии составила 287 000 человек, так что этот континент занял второе место по количеству мигрантов в ФРГ. На третьем месте идет Африка.

Отток граждан ФРГ замедлился

В 2023 году отток жителей из Германии остался стабильным. Количество покинувших страну иностранцев возросло на 5%, тогда как количество выехавших немецких граждан уменьшилось более чем на 10% (с 83 000 до 74 000). Destatis отмечает, что нетто отток граждан ФРГ фиксируется с 2005 года.

Основные страны, куда переезжают немцы, это Швейцария (21 000), Австрия (13 000) и США (9 000).

В Германии меньше жителей, чем до сих пор считалось

Новая статистика Destatis появилась на фоне спорных оценок демографической ситуации в Германии. В июне немецкий институт градостроительства BBSR прогнозировал, что к 2045 году население Германии вырастет на 1% и достигнет 85,5 млн. человек.

Однако 25 июня результаты переписи населения 2022 показали, что население Германии хоть и выросло на 2,5 млн человек с 2011 года, но меньше, чем ожидалось — на самом деле жителей в стране на 1,4 млн человек меньше. Это произошло из-за неполного охвата отъездов иностранцев, часто не снимавшихся с учета.

После публикации данных BBSR заявил, что проверяет свой прогноз.

Напомним, в Украине во время полномасштабной войны в результате демографических процессов численность трудоспособного населения существенно сократилась. Показатель на 2024 год по сравнению с довоенным 2021 годом снизился на 40%.

Также мы писали, что в Польше дефицит работников на сезонных работах. Украинцы, например, традиционно собиравшие клубнику на польских полях, ищут вакансии в других странах ЕС.