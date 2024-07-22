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Тысячи мигрантов из Мексики отправились пешком в США — какая причина

22 июля 2024 15:24
Валерия Барановская - редактор
Мигранты из Мексики пешком решили в США
Тысячи мигрантов, пытающихся пешком попасть в США из Мексики. Фото: АР
Валерия Барановская - редактор

Около трех тысяч мигрантов из Мексики отправились пешком в США. Они опасаются, что после что после президентских выборов вероятный победитель Дональд Трамп закроет границу для соискателей убежища.

Об этом сообщило издание Associated Press в понедельник, 22 июля.

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Около трех тысяч мигрантов пешком отправились с южной границы Мексики в направлении США. Некоторые из них заявляли, что хотят добраться до границы Америки до выборов президента, которые состоятся в ноябре, поскольку боятся, что в случае победы Трампа он закроет границу для искателей убежища.

"Мы рискуем, что разрешения на пересечение границы могут быть заблокированы", — сказал мигрант из Сальвадора.

Группа мигрантов в воскресенье пешком отправилась из южного мексиканского города Сьюдад-Идальго на границе между Мексикой и Гватемалой. Некоторые переселенцы говорят, что "ждали неделями" разрешения поехать в города, расположенные дальше на севере.

Отмечается, что в последние годы мигранты, пытающиеся пройти через Мексику, организуют большие группы, чтобы уменьшить риск нападения банд или остановки мексиканскими иммиграционными службами во время путешествия. Однако уже на юге Мексики людей становится меньше в связи с усталостью.

Известно, что недавно Мексика усложнила мигрантам доступ к границе США на автобусах и поездах.

Кубинский мигрант пересек Гватемалу и попал в Мексику 45 дней назад, 55-летний мужчина ждал Сьюдад-Идальго, чтобы присоединиться к новой группе мигрантов.

"Мы не правонарушители. Мы трудолюбивые люди, которые покинули нашу страну, чтобы добиться успеха в жизни, потому что на нашей родине мы страдаем от многих потребностей" , — раскритиковал заявления Трампа по поводу мигрантов кубинский переселенец.

Напомним, в Турции начались массовые беспорядки против сирийских беженцев по всей стране. Их вызвал инцидент с задержанием сирийца, обвиненного в изнасиловании шестилетней девочки.

Ранее мы писали, что в 2023 году в Германию переехало вдвое меньше иностранцев. Это произошло из-за резкого снижения прибывших в страну украинцев.

США Дональд Трамп Мексика беженцы мигранты переселенцы Америка

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