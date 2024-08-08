Путин — Мексику призвали арестовать президента РФ, если он приедет на инаугурацию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Украина просит правительство Мексики арестовать российского правителя Владимира Путина, если оно приедет на инаугурацию нового президента 1 октября. Украинская сторона напомнила, что глава Кремля — военный преступник, причастный к похищению украинских детей.

Об этом говорится в письме посольства Украины в Мексике, опубликованном на Facebook-странице.

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В посольстве рассказали, что правительство Мексики приглашает представителей всех стран, с которыми проводит дипломатические отношения, на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаума 1 октября.

Ведомство поблагодарило за приглашение украинского президента Владимира Зеленского и в то же время напомнили о наличии ордера МКС на арест Путина.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге", — говорится в письме.