Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента arrow

Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

8 августа 2024 10:51
Катерина Османская - Редактор
Путин — Мексику призвали арестовать президента РФ, если он приедет на инаугурацию
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Украина просит правительство Мексики арестовать российского правителя Владимира Путина, если оно приедет на инаугурацию нового президента 1 октября. Украинская сторона напомнила, что глава Кремля — военный преступник, причастный к похищению украинских детей.

Об этом говорится в письме посольства Украины в Мексике, опубликованном на Facebook-странице.

Читайте также:

Мексику призывают арестовать Путина

В посольстве рассказали, что правительство Мексики приглашает представителей всех стран, с которыми проводит дипломатические отношения, на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаума 1 октября.

Ведомство поблагодарило за приглашение украинского президента Владимира Зеленского и в то же время напомнили о наличии ордера МКС на арест Путина.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге", — говорится в письме.

Украина призывает арестовать Путина
Письмо посольства Украины в Мексике. Фото: facebook/EmbajadaUcraniaMexico

Также важные новости дня по теме:

владимир путин Украина Мексика президент арест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

10:04 Минобороны Южной Кореи выступило против создания собственного ядерного оружия

11:02 ВПК работает на полную — СМИ рассекретили данные об оборонке КНДР

11:00 Украинцам выплатят по 9,6 тыс. гривен новой помощи — условия программы

10:51 Украина призвала Мексику арестовать Путина, если он приедет на инаугурацию президента

10:44 Враг вывел ракетоносители в Черное море — повышенная угроза обстрелов Одесчины

10:32 Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

10:31 Усик трогательно отреагировал на победу Хижняка в финале Олимпиады-2024

10:23 Одессу снова накрыл запах гари — детали масштабного пожара

10:20 В украинских магазинах подорожало мясо — как изменились цены

10:05 В Киеве женщина пыталась совершить самоубийство — полиция показала видео спасения

10:04 Минобороны Южной Кореи выступило против создания собственного ядерного оружия

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер