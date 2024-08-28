Северная Корея могла тайно отправить 13 тысяч контейнеров с оружием в Россию

Северная Корея отправила России 13 тысяч контейнеров, в которых могло быть оружие
Северная Корея за два года могла отправить России более 13 тысяч транспортных контейнеров с оружием. По предварительным подсчетам, в грузах могло быть более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Об этом сообщило во вторник, 27 августа, агентство Yonhap со ссылкой на отчет разведывательного управления Министерства обороны США.
Как КНДР могла помогать России воевать против Украины
По информации в отчете, с середины 2022 года КНДР могла отправить России более 13 тысяч транспортных контейнеров, где могло содержаться оружие. В контейнерах могло быть доставлено в Россию более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, а отгружали их через свой восточный порт Наджин. Снабжения начались после февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Эти поставки являются признаком того, что Северная Корея и Россия обязались укреплять военные связи между двумя странами. Чтобы подготовиться к длительной войне в Украине, Россия пошла на официальное оформление Северной Кореи как базы поставки оружия и боеприпасов", – сообщает Yohap.
Чем КНДР и Россия выгодны друг другу
В обмен на военную поддержку КНДР получает технологическую помощь от России: речь идет о компонентах для северокорейских ракет и шпионских спутниковых программ.
Первая информация о том, что Россия начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов, появилась в октябре 2023 года. Государство-агрессорка открыло новый маршрут поставки. Оказалось, что первый груз из сотен контейнеров был загружен на "Ангару" в Дунае в конце августа, прежде чем судно направилось в северокорейский порт Раджин на восточном побережье страны. Примечательно, что судно отключило свой транспондер AIS, что скрыло его движение между двумя странами.
Также в КНДР резко возросли объемы работы ВПК , где работает более 500 тысяч человек, выполняющих военные заказы России. Также Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР должны были отправиться в Донецк с июля 2024 года.
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