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Северная Корея отправила России 13 тысяч контейнеров, в которых могло быть оружие

28 августа 2024 13:49
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Северная Корея могла тайно отправить 13 тысяч контейнеров с оружием в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Северная Корея за два года могла отправить России более 13 тысяч транспортных контейнеров с оружием. По предварительным подсчетам, в грузах могло быть более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Об этом сообщило во вторник, 27 августа, агентство Yonhap со ссылкой на отчет разведывательного управления Министерства обороны США.

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По информации в отчете, с середины 2022 года КНДР могла отправить России более 13 тысяч транспортных контейнеров, где могло содержаться оружие. В контейнерах могло быть доставлено в Россию более 6 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, а отгружали их через свой восточный порт Наджин. Снабжения начались после февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Эти поставки являются признаком того, что Северная Корея и Россия обязались укреплять военные связи между двумя странами. Чтобы подготовиться к длительной войне в Украине, Россия пошла на официальное оформление Северной Кореи как базы поставки оружия и боеприпасов", – сообщает Yohap.

Чем КНДР и Россия выгодны друг другу

В обмен на военную поддержку КНДР получает технологическую помощь от России: речь идет о компонентах для северокорейских ракет и шпионских спутниковых программ.

Первая информация о том, что Россия начала масштабные поставки северокорейских боеприпасов, появилась в октябре 2023 года. Государство-агрессорка открыло новый маршрут поставки. Оказалось, что первый груз из сотен контейнеров был загружен на "Ангару" в Дунае в конце августа, прежде чем судно направилось в северокорейский порт Раджин на восточном побережье страны. Примечательно, что судно отключило свой транспондер AIS, что скрыло его движение между двумя странами.

Также в КНДР резко возросли объемы работы ВПК , где работает более 500 тысяч человек, выполняющих военные заказы России. Также Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР должны были отправиться в Донецк с июля 2024 года.

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