Польша знает как дожать Украину относительно Волынской трагедии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разговаривает с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Польское министерство иностранных дел может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии. В частности, в январе 2025 Польша возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС и может влиять на определенные решения в отношении Украины.

Об этом сообщил польский журналист Марцин Терлик со ссылкой на собственные источники.

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Проинформированные источники рассказали польскому журналисту, что позиция украинских политиков в отношении Волынской трагедии "разочаровывает Варшаву". Поэтому МИД Польши имеет план действий, чтобы заставить Украину уступить определенные вопросы, "если хочет, чтобы Польша уступила ей"

"МИД планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы уступки были лишь в одну сторону. Тем временем Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других областях это должно измениться", — рассказал собеседник журналисту.

Представитель польского МИДа на условиях анонимности сообщил изданию ONET, что для Польши вопрос Волынской трагедии "является главным и единственным" требованием от Украины.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского. Киеву нужна приверженность Варшаве вступлению. И именно здесь есть простор для разговора. Мы поможем им , если они помогут нам", — сказал анонимный представитель.

Представитель польской дипломатии, который тоже на условиях анонимности общался с журналистом, заявил, что в переговорах с Украиной не будут использовать как разменную монету военные и оборонные вопросы.

Напомним, еще в 2023 году в МИД Польши упрекнули Зеленского в том, что Украина не приносила извинений за Волынскую трагедию. Тогда представитель польского внешнеполитического ведомства Василий Зварыч заявил, что Зеленский "должен взять большую ответственность". Он отметил, что форма извинения должна звучать так: "Прошу прощения, просим прощения".

Недавно в центре скандала по поводу Волынской трагедии оказался и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Во время встречи его спросили, когда Украина отменит запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов. Он переспросил знают ли там об операции "Висла" и назвал территории, которые она охватила. На это отреагировали негативно, что Дмитрий Кулеба назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольщи "украинскими территориями".

Впоследствии маршалок польского сейма Шимон Головня сказал, что разногласия с Украиной по историческим событиям будут обсуждаться после ее вступления в Европейский союз.