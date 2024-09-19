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У мережі з'явилися наслідки смертоносної повені у Польщі

19 вересня 2024 10:37
Катерина Османська - Редактор
Повінь у Польщі — у містах зруйновані будинки та дороги
Наслідки повені у Польщі. Фото Agencja Wyborcza.pl/Patryk Ogorzalek via REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Через сильні повені у Польщі, в містах, де пройшли дощі, зруйновані та затоплені дороги. Крім того, вода пошкодила автомобілі, будинки та вимила на дороги тонни каміння. 

У мережі поширюють відповідне відео. 

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Як повідомляє Polskie Radio, у деяких містах, де вже поступово спадає вода, підраховують збитки та вивозять з будинків щебінь, брухт та мул після повені. На будинках чітко видно сліди від води, всюди розкидана бруківка, бруд і всіляке сміття, яке залишила після себе вода.

"У будинках, де було два метри води, зараз маємо 30-40 сантиметрів осаду. Що стосується меблів і всієї сантехніки, то практично все, що було в цих будинках, непридатне", — розповів лейтенант, речник 10-ї Свєнтокшиської бригади територіальної оборони Даніель Вось.

Загалом відомо, що повінь забрала життя сімох людей у ​​ Польщі, ще семеро загинули в Румунії, п'ятеро в Австрії і п'ятеро в Чехії. Десятки тисяч чеських і польських домогосподарств залишилися без світла і прісної води. Ще щонайменше 15 тисяч евакуювали в Чехії. 

У середу, 18 вересня шторм "Борис" дійшов до Італії. У кількох містах теж почалися повені. За даними вчених, екстремальні опади та повені стають все більш поширеними та інтенсивнішими через руйнування клімату, спричинене людиною.

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