У мережі показали, який вигляд має польське місто Клодзко після повені

Повені у Польщі — у мережі з'явилися кадри наслідків негоди
У польських містах триває негода — внаслідок дощів у містах вирують повені. У Клодзко пошкоджено будівлі, затоплені вулиці та лежать купи сміття.
Про це пише Wiadomoscki у понеділок, 16 вересня.
Наслідки повені у Польщі
У матеріалі йдеться, що рівень річки Ниса Клодзька перевищив рівень 1997 року, коли водоміри показували 655 см — вчора вода досягла позначки 684,9 см.
Водночас ситуація в місті погіршилася через хвилю, спричинену проривом дамби в Стронє Шльонському. У багатьох частинах міста вода досягала рівня першого поверху, але сьогодні вранці рівень води спав.
На будинках чітко видно сліди від води, всюди розкидана бруківка, бруд і всіляке сміття, яке залишила після себе вода.
Також були знищені вітрини магазинів, а течія відносила покинуті автомобілі. Тому місцева влада розпочинає масштабне прибирання.
Kłodzko, obraz miasta po przejściu wielkiej wody #Powodź #powodź2024— Marcin Aleksa 🇵🇱✌️🇺🇦✌️🇪🇺 🚴♂️ (@marcin_aleksa) September 16, 2024
pic.twitter.com/BZqXC4qYGh
Читайте Новини.LIVE!