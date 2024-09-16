У мережі показали, який вигляд має польське місто Клодзко після повені

Наслідки повені. Фото: WP

У польських містах триває негода — внаслідок дощів у містах вирують повені. У Клодзко пошкоджено будівлі, затоплені вулиці та лежать купи сміття.

Про це пише Wiadomoscki у понеділок, 16 вересня.

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У матеріалі йдеться, що рівень річки Ниса Клодзька перевищив рівень 1997 року, коли водоміри показували 655 см — вчора вода досягла позначки 684,9 см.

Водночас ситуація в місті погіршилася через хвилю, спричинену проривом дамби в Стронє Шльонському. У багатьох частинах міста вода досягала рівня першого поверху, але сьогодні вранці рівень води спав.

Підтоплений будинок. Фото: X

На будинках чітко видно сліди від води, всюди розкидана бруківка, бруд і всіляке сміття, яке залишила після себе вода.

Наслідки повені. Фото: X

Також були знищені вітрини магазинів, а течія відносила покинуті автомобілі. Тому місцева влада розпочинає масштабне прибирання.