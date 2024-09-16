В Польщі прорвало ще одну дамбу — місцевих мешканців евакуюють

Повінь у Польщі. Фото: PAP

У понеділок, 16 вересня, в Польщі прорвало ще одну греблю. У Нижній Сілезії, через прорив дамби між водосховищами Тополя та Козельно, оголосили про термінову евакуацію частини Пачкува.

Про це повідомило агенство Polsat News.

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Евакуація в Польщі

Ситуація в південно-західному місті Пачкув стала критичною. Через ці обставини уряд Польщі оголосив про введення стану стихійного лиха через масштабні повені. Як повідомило агенство, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що відповідно до проєкту розпорядження Ради міністрів, у затоплених зонах буде запроваджено стан стихійного лиха терміном до 30 днів.

Це передбачає введення "лише необхідних" обмежень прав і свобод, зокрема евакуацію та заборону на перебування в певних зонах. Туск також оголосив про виділення одного мільярда злотих з резервного фонду на допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, в Польщі через зливи прорвало дамбу у місті Строне-Шльонські. Внаслідок цього населений пункт фактично опинився під водою.