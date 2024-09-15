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Повінь у Польщі — після прориву дамби одне з міст опинилося під водою, триває евакуація

15 вересня 2024 18:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Вода затопила місто ​Строне-Шльонські у Польщі - там прорвало дамбу
Повінь у Польщі. Фото: PAP
Євгенія Брюховецька - редактор

У Польщі через зливи прорвало дамбу у місті Строне-Шльонські. Внаслідок цього населений пункт фактично опинився під водою, триває евакуація людей.

Про це пише TVP Info.

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Через пошкодження дамби на річці Моравка у Польщі затопило Строне-Шльонські. Міністерство національної оборони заявило, що для допомоги в евакуації туди було направлено гелікоптер Мі-17.

У матеріалі йдеться, що у місті фіксують критичну ситуацію: вода зносить усе на своєму шляху. У соцмережах публікують відео наслідків — на одному з них видно пожежний автомобіль, який затонув.

На іншому відео потужна хвиля води обвалює будинок та несе його течією.

Відомо, що також на місце вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Групі, яка підтримує місцеве населення, відрізаний наземний шлях для повернення. Водночас багато мешканців вимагають евакуації прямо з дахів своїх будинків. 

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19:18 Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента Зеленського

19:15 В Укренерго проінформували щодо відключень світла завтра

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