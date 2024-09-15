Вода затопила місто ​Строне-Шльонські у Польщі - там прорвало дамбу

Повінь у Польщі. Фото: PAP

У Польщі через зливи прорвало дамбу у місті Строне-Шльонські. Внаслідок цього населений пункт фактично опинився під водою, триває евакуація людей.

Про це пише TVP Info.

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Через пошкодження дамби на річці Моравка у Польщі затопило Строне-Шльонські. Міністерство національної оборони заявило, що для допомоги в евакуації туди було направлено гелікоптер Мі-17.

У матеріалі йдеться, що у місті фіксують критичну ситуацію: вода зносить усе на своєму шляху. У соцмережах публікують відео наслідків — на одному з них видно пожежний автомобіль, який затонув.

Stronie Śląskie tam sytuacja jest nie tyle dynamiczna, ale tragiczna. Woda z całym impetem wdziera się w zabudowania, ulice. Porywa wszystko na swojej drodze! pic.twitter.com/IPIXbQXBwC — Remiza.pl (@remizacompl) September 15, 2024

На іншому відео потужна хвиля води обвалює будинок та несе його течією.

Відомо, що також на місце вирушили вертольоти Black Hawk з Вроцлава. Групі, яка підтримує місцеве населення, відрізаний наземний шлях для повернення. Водночас багато мешканців вимагають евакуації прямо з дахів своїх будинків.