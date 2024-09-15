Повені у Польщі та Чехії — залізниці країн скасували низку рейсів для українців

Жінка їде у поїзді. Ілюстративне фото: Суспільне

Через сильні повені у Польщі та Чехії в обох країнах тимчасово скасували низку рейсів поїздів для українців. Пасажирів із квитками готові прийняти на сьогоднішні поїзди на будь-який інший рейс Укрзалізниці.

Про це повідомили в Укрзалізниці у неділю, 15 вересня.

Читайте також:

Затримка поїздів через повені

В УЗ розповіли, що станом на зараз обидва поїзди з Праги до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.

"Укрзалізниця на зв’язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів", — йдеться у повідомлення.

У відомстві додали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс УЗ аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці й уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", — додали в Укрзалізниці.