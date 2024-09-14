Масштабні зливи в Румунії та Чехії — які наслідки негоди

Наслідки негоди в Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Масштабні зливи накрили Румунію та Чехію. Внаслідок негоди є загиблі. Також сильний вітер валить дерева, які падають на автомобілі.

Про це повідомляють АР та Novinky у суботу, 14 вересня.

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Негода у Румунії

Через проливні дощі загинуло п'ятеро людей на сході Румунії. Стихія зачепила 19 населених пунктів у восьми повітах.

Наслідки негоди в Румунії. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Сильний вітер повалив десятки дерев, які пошкодили автомобілі та заблокували дороги, ускладнивши рух транспорту. Аварійні служби працюють над відкачуванням паводкових вод з будинків.

Наслідки негоди в Румунії. Фото: Inquam Photos/George Calin via REUTERS

Найбільше постраждали райони у східних повітах Галац і Васлуй, де рятувальники врятували 95 осіб.

За словами міністра навколишнього середовища Румунії Мірча Фечєта, в деяких сильно затоплених районах випало понад 160 літрів опадів на квадратний метр.

Наслідки негоди в Румунії. Фото: Galati Inspectorate for Emergency Situations/Handout via REUTERS

Сильні дощі в Чехії

Через наслідки сильних злив у Чехії призупинено рух на численних залізничних лініях по всій країні. Пасажирів закликають перенести поїздки, окрім випадків крайньої необхідності.

Наслідки негоди в Чехії. Фото: Novinky

"Адміністрація залізниці інтенсивно працює над усуненням усіх перешкод. На цей час рух зупинено на кількох десятках ліній. Радимо пасажирам відкласти поїздки у вихідні, крім випадків крайньої необхідності", — повідомив оператор.

Наслідки негоди в Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny

У Празі на річці Влтава призупинено все судноплавство. Рятувальні служби завершили підготовку до можливого виходу річки з берегів. Для запобігання травмам і загибелі від падіння дерев закриті майданчики і парки, а також зоопарк.

Наслідки негоди в Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny

Містян закликали без потреби не виходити на вулицю та не користуватись автомобілем.

Дощі у Польщі

Негода також накрила Польщу. На південному заході країни через тривалі інтенсивні опади виникла критична ситуація. Внаслідок дощів ріки виходять з берегів, проводиться евакуація з кількох населених пунктів, а також зупинено рух транспорту.

Наслідки сильних дощів у Польщі. Фото: PAP

Влада Опольського воєводства повідомила, що у суботу, 14 вересня, критичний рівень перетнула вода відразу у кількох невеликих ріках регіону. У кількох місцях рівень у ріках перевищує критичну позначку на 120-170 см. Оголошено добровільну евакуацію для мешканців Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивни та Лондека Здруй.