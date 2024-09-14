Масштабні зливи в Румунії та Чехії — які наслідки негоди

Масштабні зливи накрили Румунію та Чехію — є загиблі
Масштабні зливи накрили Румунію та Чехію. Внаслідок негоди є загиблі. Також сильний вітер валить дерева, які падають на автомобілі.
Про це повідомляють АР та Novinky у суботу, 14 вересня.
Негода у Румунії
Через проливні дощі загинуло п'ятеро людей на сході Румунії. Стихія зачепила 19 населених пунктів у восьми повітах.
Сильний вітер повалив десятки дерев, які пошкодили автомобілі та заблокували дороги, ускладнивши рух транспорту. Аварійні служби працюють над відкачуванням паводкових вод з будинків.
Найбільше постраждали райони у східних повітах Галац і Васлуй, де рятувальники врятували 95 осіб.
За словами міністра навколишнього середовища Румунії Мірча Фечєта, в деяких сильно затоплених районах випало понад 160 літрів опадів на квадратний метр.
Сильні дощі в Чехії
Через наслідки сильних злив у Чехії призупинено рух на численних залізничних лініях по всій країні. Пасажирів закликають перенести поїздки, окрім випадків крайньої необхідності.
"Адміністрація залізниці інтенсивно працює над усуненням усіх перешкод. На цей час рух зупинено на кількох десятках ліній. Радимо пасажирам відкласти поїздки у вихідні, крім випадків крайньої необхідності", — повідомив оператор.
У Празі на річці Влтава призупинено все судноплавство. Рятувальні служби завершили підготовку до можливого виходу річки з берегів. Для запобігання травмам і загибелі від падіння дерев закриті майданчики і парки, а також зоопарк.
Містян закликали без потреби не виходити на вулицю та не користуватись автомобілем.
Дощі у Польщі
Негода також накрила Польщу. На південному заході країни через тривалі інтенсивні опади виникла критична ситуація. Внаслідок дощів ріки виходять з берегів, проводиться евакуація з кількох населених пунктів, а також зупинено рух транспорту.
Влада Опольського воєводства повідомила, що у суботу, 14 вересня, критичний рівень перетнула вода відразу у кількох невеликих ріках регіону. У кількох місцях рівень у ріках перевищує критичну позначку на 120-170 см. Оголошено добровільну евакуацію для мешканців Глухолаз, Ярнолтувека, Покшивни та Лондека Здруй.
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