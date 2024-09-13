Чеська ініціатива — Польща не виділила обіцяні кошти для закупівлі снарядів для України

Боєприпаси для України. Ілюстративне фото: Reuters

Польща обіцяла фінансувати "чеську ініціативу" щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, але досі не надала жодних коштів. Станом на серпень 2024 року до цієї ініціативи приєдналося вже 18 країн.

Про це повідомляє Gazeta Wyborza.

Читайте також:

Польща не виділила коштів на "чеську ініціативу"

За даними журналістів, з усіх країн, які приєдналися до "чеської ініціативи", найбільші суми і раніше за всіх надала Німеччина. Водночас Польща досі не виділила на це жодних коштів попри обіцянки влади.

У матеріалі зазначили, що після того, як ЄС не зміг виконати свою обіцянку Києву щодо постачання одного мільйона боєприпасів, союзники почали шукати інший вихід із ситуації. Так, рішення знайшла Прага, яка запропонувала купити снаряди для України поза межами Євросоюзу.

Що таке "чеська ініціатива"

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України офіційно стартувала 20 лютого 2024 року. Тоді на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел пояснив, що Україна терміново потребує артилерійських та інших боєприпасів, і що Чехія знає, де їх можна дістати.

Він заявив, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 000 — калібру 122 міліметри. До його ініціативи приєдналася низка європейських країн.

Вже 25 червня 2024 року Україна отримала першу партію боєприпасів в рамках "чеської ініціативи". Станом на 27 червня стало відомо, що Київ отримав 50 тисяч боєприпасів. До кінця поточного року Чехія планує передати Збройним силам України до 500 тисяч снарядів.