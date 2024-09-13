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Польша не выделила денег на покупку снарядов для Украины в рамках "чешской инициативы", — СМИ

13 сентября 2024 14:01
Катерина Османская - Редактор
Чешская инициатива — Польша не выделила обещанные средства для закупки снарядов для Украины
Боеприпасы для Украины. Иллюстративное фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

Польша обещала финансировать "чешскую инициативу" по закупке артиллерийских снарядов для Украины, но до сих пор не предоставила никаких средств. По состоянию на август 2024 года к этой инициативе присоединились уже 18 стран.

Об этом сообщает Gazeta Wyborza.

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По данным журналистов, из всех присоединившихся к "чешской инициативе" стран наибольшие суммы и раньше всех предоставила Германия. В то же время Польша до сих пор не выделила на это никаких средств, несмотря на обещания властей.

В материале отметили, что после того, как ЕС не смог выполнить свое обещание Киеву по поставке одного миллиона боеприпасов, союзники начали искать другой выход из ситуации. Так, решение нашла Прага, предложившая купить снаряды для Украины за пределами Евросоюза.

Что такое "чешская инициатива"

Чешская инициатива по покупке боеприпасов для Украины официально стартовала 20 февраля 2024 года. Тогда на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объяснил, что Украина в срочном порядке нуждается в артиллерийских и других боеприпасах, и что Чехия знает, где их можно достать.

Он заявил, что нашел полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 000 — калибра 122 миллиметра. К его инициативе присоединился ряд европейских стран.

Уже 25 июня 2024 Украина получила первую партию боеприпасов в рамках "чешской инициативы". По состоянию на 27 июня стало известно, что Киев получил 50 тысяч боеприпасов. До конца текущего года Чехия планирует передать вооруженным силам Украины до 500 тысяч снарядов.

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