Чеський сенатор заявив, що ціни на снаряди для України завищені

Боєприпаси. Фото: Радіо Свобода

У Чехії сенатор Лукаш Вагенкнехт заявив, що держава витрачає додаткові кошти в межах ініціативи із забезпечення України боєприпасами. Натомість у міноборони країни заявили, що посадовець завдає шкоди Україні та ставить під загрозу постачання боєприпасів.

Про це пише iRozhlas у середу, 14 серпня.

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Під час засідання комітету Сенату Чехії з нагляду за державними коштами Вагенкнехт заявив, що ціна на боєприпаси нібито була завищена на 1,4 мільярда чеських крон. За його словами, через це закупили приблизно на 20 тисяч одиниць менше, аніж планувалося.

Сенатор наголосив, що його дані підтверджені профільним комітетом Верховної Ради України, яка звірила їх із Міноборони. Однак комітет сенату Чехії зняв це питання з порядку денного — там рекомендували розглядати питання в закритому режимі. Але Вагенкнехт зауважив, що в його матеріалі немає жодної режимної інформації.

"Мова йде про марнотратне витрачання 1,4 мільярда в секторі боєприпасів", — сказав він.

У матеріалах для сенаторів також йдеться про те, що друга частина партії боєприпасів у кількості 80 тисяч одиниць має ризик завищення ціни на 505 мільйонів чеських крон.

"Завдяки марнотратному процесу закупівлі боєприпасів відбувається реальне скорочення можливого обсягу боєприпасів, які можуть бути використані українською армією в бою, що становить щонайменше 22 371 гранату", — написав Вагенкнехт в X.

Česká muniční iniciativa je skvělý projekt, kdy se české straně podařilo získat významné prostředky na podporu Ukrajiny proti ruské agresi. Bohužel, české úřady neumějí nakupovat za výhodnější ceny, což vede k tomu, že ukrajinská armáda dostává o desítky tisíc nábojů méně, než by… — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) August 13, 2024

Реакція міноборони Чехії

Натомість в міноборони країни заявили, що інформація про завищення постачань на 1,4 мільярда крон — є неправдивою.

У відомстві наголосили, що своїми діями Вагенкнехт своїми діями завдає Україні "фундаментальної шкоди та в результаті ставить під загрозу постачання боєприпасів". Водночас там запропонували пояснити ситуацію на закритій зустрічі.

"Ми не можемо публічно говорити про деталі й тим самим фіксувати це для російських спецслужб", — йдеться у повідомленні.

Навесні міноборони Чехії наголосили на тому, що ініціатива з забезпечення України боєприпасами має бути прозорою — країна не має жодних повноважень щодо прийняття рішень у цьому процесі, а є лише посередником.