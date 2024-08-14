Чешский сенатор заявил, что цены на снаряды для Украины завышены

Боеприпасы. Фото: Радио Свобода

В Чехии сенатор Лукаш Вагенкнехт заявил, что государство тратит дополнительные средства в рамках инициативы по обеспечению боеприпасами Украины. В минобороны страны заявили, что чиновник наносит ущерб Украине и ставит под угрозу поставки боеприпасов.

Об этом пишет iRozhlas в среду, 14 августа.

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Во время заседания комитета Сената Чехии по надзору за государственными средствами Вагенкнехт заявил, что цена на боеприпасы якобы была завышена на 1,4 миллиарда чешских крон. По его словам, из-за этого закупили примерно на 20 тысяч единиц меньше, чем планировалось.

Сенатор подчеркнул, что его данные подтверждены профильным комитетом Верховной Рады Украины, сверившим их из Минобороны. Однако комитет сената Чехии снял этот вопрос с повестки дня — там рекомендовали рассматривать вопрос в закрытом режиме. Но Вагенкнехт заметил, что в его материале нет никакой режимной информации.

"Речь идет о расточительном расходовании 1,4 миллиарда в секторе боеприпасов", — сказал он.

В материалах для сенаторов также говорится, что вторая часть партии боеприпасов в количестве 80 тысяч единиц имеет риск завышения цены на 505 миллионов чешских крон.

"Благодаря расточительному процессу закупки боеприпасов происходит реальное сокращение возможного объема боеприпасов, которые могут быть использованы украинской армией в бою, что составляет по меньшей мере 22 371 гранату", — написал Вагенкнехт в X.

Slovenská munićna iniciativa je skvely projekt, в котором чешской стороне было получено значительные средства на поддержку Ukrajiны против ruской агрессии. Žiaľ, slovenské úradы не умеют nakupовать за востребованные цены, что ведет к тому, что ukrajinская армия получает за 100000 nábojов меньше, чем… — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) August 13, 2024

Реакция минобороны Чехии

В минобороны страны заявили, что информация о завышении поставок на 1,4 миллиарда крон — неправдива.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Вагенкнехт своими действиями наносит Украине "фундаментальный ущерб и в результате ставит под угрозу поставку боеприпасов". В то же время, там предложили объяснить ситуацию на закрытой встрече.

"Мы не можем публично говорить о деталях и тем самым фиксировать это для российских спецслужб", — говорится в сообщении.

Весной минобороны Чехии отметили, что инициатива по обеспечению Украины боеприпасами должна быть прозрачной — у страны нет никаких полномочий по принятию решений в этом процессе, а только посредник.